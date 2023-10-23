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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 11:16 | Обновлено 23 октября 2023, 11:29
457
3

Пошли навстречу. Черноморец подтвердил перенос матча с Шахтером

Поединок должен был состояться 28 октября

23 октября 2023, 11:16 | Обновлено 23 октября 2023, 11:29
457
3
Пошли навстречу. Черноморец подтвердил перенос матча с Шахтером
УАФ.

Противостояние 12-го тура Украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и донецким «Шахтером», которое должно было состояться 28 октября – перенесено.

«Одесский клуб пошел навстречу чемпиону страны и положительно ответил на предложение горняков провести встречу в другую дату. Причина – участие донецкого клуба в Лиге чемпионов и сложная логистика, связанная с насыщенным графиком. УПЛ объявит дату игры 12-го тура позже – после согласования с «Черноморцем». В настоящее время одесситы готовятся к матчу кубка Украины против «Зари», который состоится в Одессе 1 ноября в 15:00», – сообщается в пресс-службе одесского клуба.

Донецкий «Шахтер» проведет матч 3-го раунда Лиги Чемпионов против Барселоны в среду, 25 октября в 19:45.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса перенос матчей Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер
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Комментарии 3
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Swed
Для Черноморца кубковый матч может стать трамплином к ещё одному Кубку Украины.    И вот там они в финале могут наиграться с Шахтёром  до головокружения.    Если пройдут Зарю.   А ведь это дома!   Потому то Григорчук и К всё трезво оценили.    Синица в руках дороже журавля в небе.)
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+2
potemkin78
ДК это так помогло
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0
CheMP
удачи Шахте в ЛЧ  
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-1
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