Пошли навстречу. Черноморец подтвердил перенос матча с Шахтером

Противостояние 12-го тура Украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и донецким «Шахтером», которое должно было состояться 28 октября – перенесено.

«Одесский клуб пошел навстречу чемпиону страны и положительно ответил на предложение горняков провести встречу в другую дату. Причина – участие донецкого клуба в Лиге чемпионов и сложная логистика, связанная с насыщенным графиком. УПЛ объявит дату игры 12-го тура позже – после согласования с «Черноморцем». В настоящее время одесситы готовятся к матчу кубка Украины против «Зари», который состоится в Одессе 1 ноября в 15:00», – сообщается в пресс-службе одесского клуба.