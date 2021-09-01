Челси не сумел подписать защитника Севильи Кунде

Трансфер француза в это межсезонье не состоится

  • 01.09.2021 00:16
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Челси не сумел подписать защитника Севильи Кунде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

На протяжении всего августа «Челси» вел с «Севильей» переговоры по поводу трансфера французского защитника Жюля Кунде.

Однако этот трансфер так и не состоится – клубам не удалось договориться. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Вероятность того, что трансфер состоится зимой, также низка – ни «Челси», ни «Севилья» не хотят продолжать переговоры. В контракте Кунде прописана клаусула в размере 80 миллионов евро, но «Челси» выплачивать ее не намерен.

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