Челси не сумел подписать защитника Севильи Кунде

На протяжении всего августа «Челси» вел с «Севильей» переговоры по поводу трансфера французского защитника Жюля Кунде.

Однако этот трансфер так и не состоится – клубам не удалось договориться. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Вероятность того, что трансфер состоится зимой, также низка – ни «Челси», ни «Севилья» не хотят продолжать переговоры. В контракте Кунде прописана клаусула в размере 80 миллионов евро, но «Челси» выплачивать ее не намерен.