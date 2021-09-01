Челси не сумел подписать защитника Севильи Кунде

На протяжении всего августа «Челси» вел с «Севильей» переговоры по поводу трансфера французского защитника Жюля Кунде.
Однако этот трансфер так и не состоится – клубам не удалось договориться. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Вероятность того, что трансфер состоится зимой, также низка – ни «Челси», ни «Севилья» не хотят продолжать переговоры. В контракте Кунде прописана клаусула в размере 80 миллионов евро, но «Челси» выплачивать ее не намерен.
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Источник — Twitter
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