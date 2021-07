Он стоит €60 млн. Челси начал переговоры с Севильей по трансферу защитника

Английский клуб «Челси» начал официальные переговоры с испанской «Севильей» по поводу трансфера защитника Жюля Кунде.

«Синие» готовы включить в сделку своего защитника Курта Зуму, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне на счету Кунде 4 гола и 1 ассист в 49 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 60 миллионов евро.

EXCL. Jules Koundé deal update: Chelsea are in advanced talks with Sevilla and Kurt Zouma could be included in the negotiation. Possible swap deal to go through in the next hours/days with Zouma + money for Koundé to Chelsea. 🔵 #CFC



Personal terms agreed for Koundé until 2026.