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Чемпионат Бельгии
Дендер
21.12.2024 19:15 – FT 1 : 3
Антверпен
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Бельгия
23 декабря 2024, 03:27 |
25
0

Чемпионат Бельгии. Генк остался лидером, Брюгге спаслось от поражения

В минувший уик-энд в чемпионате Бельгии прошел 19-й тур

23 декабря 2024, 03:27 |
25
0
Чемпионат Бельгии. Генк остался лидером, Брюгге спаслось от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

С 20 по 22 декабря в чемпионате Бельгии был проведен 19-й тур.

«Брюгге» в напряженном матче против клуба «Юнион Сен-Жилуаз» спасся от поражения. Команда, проигрывая 0:2, отыграла два мяча во втором тайме.

В главном матче тура «Андерлехт» уступил лидеру первенства «Генку» со счетом 0:2. Поражение отбросило «Андерлехт» от борьбы за золото.

Будучи в гостях, «Антверпен» без проблем преодолел «Дендер». Финальный результат – 3:1.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур, 20–22 декабрь

  • 20.12. 21:45 «Вестерло» – «Мехелен» – 1:1
  • 21.12. 17:00 «Шарлеруа» – «Сент-Трюйден» – 2:1
  • 21.12. 19:15 «Дендер» – «Антверпен» – 1:3
  • 21.12. 21:45 «Беерсхот» – «Кортрейк» – 2:2
  • 22.12. 14:30 «Генк» – «Андерлехт» – 2:0
  • 22.12. 17:00 «Стандарт» – «Гент» – 0:1
  • 22.12. 19:30 «Юнион Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 2:2
  • 22.12. 20:15 «Серкль Брюгге» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 19 13 2 4 38 - 25 41
2 Брюгге 19 11 5 3 40 - 20 38
3 Андерлехт 19 9 6 4 34 - 15 33
4 Антверпен 19 9 4 6 34 - 19 31
5 Гент 19 8 6 5 29 - 21 30
6 Юнион Сент-Жилуаз 19 6 10 3 25 - 17 28
7 Мехелен 19 7 5 7 35 - 26 26
8 Шарлеруа 19 7 3 9 20 - 23 24
9 Дендер 19 6 6 7 24 - 31 24
10 Стандард 19 6 6 7 12 - 21 24
11 Вестерло 19 6 5 8 31 - 30 23
12 Ауд-Хеверле 19 4 10 5 17 - 21 22
13 Серкль Брюгге 19 5 5 9 20 - 31 20
14 Кортрейк 19 5 3 11 17 - 38 18
15 Сент-Трюйден 19 4 6 9 23 - 39 18
16 Беерсхот 19 2 6 11 18 - 40 12
Полная таблица

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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