Чемпионат Бельгии. Генк остался лидером, Брюгге спаслось от поражения

С 20 по 22 декабря в чемпионате Бельгии был проведен 19-й тур.

«Брюгге» в напряженном матче против клуба «Юнион Сен-Жилуаз» спасся от поражения. Команда, проигрывая 0:2, отыграла два мяча во втором тайме.

В главном матче тура «Андерлехт» уступил лидеру первенства «Генку» со счетом 0:2. Поражение отбросило «Андерлехт» от борьбы за золото.

Будучи в гостях, «Антверпен» без проблем преодолел «Дендер». Финальный результат – 3:1.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур, 20–22 декабрь

20.12. 21:45 «Вестерло» – «Мехелен» – 1:1

21.12. 17:00 «Шарлеруа» – «Сент-Трюйден» – 2:1

21.12. 19:15 «Дендер» – «Антверпен» – 1:3

21.12. 21:45 «Беерсхот» – «Кортрейк» – 2:2

22.12. 14:30 «Генк» – «Андерлехт» – 2:0

22.12. 17:00 «Стандарт» – «Гент» – 0:1

22.12. 19:30 «Юнион Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 2:2

22.12. 20:15 «Серкль Брюгге» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:0

Турнирная таблица