Бельгия23 декабря 2024, 03:27 |
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Чемпионат Бельгии. Генк остался лидером, Брюгге спаслось от поражения
В минувший уик-энд в чемпионате Бельгии прошел 19-й тур
23 декабря 2024, 03:27 |
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С 20 по 22 декабря в чемпионате Бельгии был проведен 19-й тур.
«Брюгге» в напряженном матче против клуба «Юнион Сен-Жилуаз» спасся от поражения. Команда, проигрывая 0:2, отыграла два мяча во втором тайме.
В главном матче тура «Андерлехт» уступил лидеру первенства «Генку» со счетом 0:2. Поражение отбросило «Андерлехт» от борьбы за золото.
Будучи в гостях, «Антверпен» без проблем преодолел «Дендер». Финальный результат – 3:1.
Чемпионат Бельгии. 19-й тур, 20–22 декабрь
- 20.12. 21:45 «Вестерло» – «Мехелен» – 1:1
- 21.12. 17:00 «Шарлеруа» – «Сент-Трюйден» – 2:1
- 21.12. 19:15 «Дендер» – «Антверпен» – 1:3
- 21.12. 21:45 «Беерсхот» – «Кортрейк» – 2:2
- 22.12. 14:30 «Генк» – «Андерлехт» – 2:0
- 22.12. 17:00 «Стандарт» – «Гент» – 0:1
- 22.12. 19:30 «Юнион Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 2:2
- 22.12. 20:15 «Серкль Брюгге» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|19
|13
|2
|4
|38 - 25
|41
|2
|Брюгге
|19
|11
|5
|3
|40 - 20
|38
|3
|Андерлехт
|19
|9
|6
|4
|34 - 15
|33
|4
|Антверпен
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5
|Гент
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|6
|Юнион Сент-Жилуаз
|19
|6
|10
|3
|25 - 17
|28
|7
|Мехелен
|19
|7
|5
|7
|35 - 26
|26
|8
|Шарлеруа
|19
|7
|3
|9
|20 - 23
|24
|9
|Дендер
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|10
|Стандард
|19
|6
|6
|7
|12 - 21
|24
|11
|Вестерло
|19
|6
|5
|8
|31 - 30
|23
|12
|Ауд-Хеверле
|19
|4
|10
|5
|17 - 21
|22
|13
|Серкль Брюгге
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|14
|Кортрейк
|19
|5
|3
|11
|17 - 38
|18
|15
|Сент-Трюйден
|19
|4
|6
|9
|23 - 39
|18
|16
|Беерсхот
|19
|2
|6
|11
|18 - 40
|12
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