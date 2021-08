Замена Забитцеру. РБ Лейпциг подписал вундеркинда из Барселоны

«РБ Лейпциг» официально объявил о подписании 18-летнего полузащитника «Барселоны» Илаиша Мориба. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила примерно 20 миллионов евро. Ранее Мориба был близок к переходу в «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне на счету Морибы 1 гол и 3 ассиста в 18 матчах за каталонцев во всех турнирах. В «РБ Лейпциг» он станет заменой Марселю Забитцеру, которой недавно перешел в «Баварию».

