Замена Забитцеру. РБ Лейпциг подписал вундеркинда из Барселоны

«РБ Лейпциг» официально объявил о подписании 18-летнего полузащитника «Барселоны» Илаиша Мориба. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2026 года.
Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила примерно 20 миллионов евро. Ранее Мориба был близок к переходу в «Тоттенхэм».
В прошлом сезоне на счету Морибы 1 гол и 3 ассиста в 18 матчах за каталонцев во всех турнирах. В «РБ Лейпциг» он станет заменой Марселю Забитцеру, которой недавно перешел в «Баварию».
We've signed @IlaixMK from @FCBarcelona! ✍️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 31, 2021
The 18-year-old midfielder joins #RBLeipzig on a five-year deal until 2026 🙌 #HereWeGoMoriba pic.twitter.com/ROpDicWiv4
Источник — РБ Лейпциг
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.