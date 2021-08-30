ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека Лейпцига Забитцера

Марсель Забитцер перебрался в Мюнхен

  • 30.08.2021 17:45
  • 800 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека Лейпцига Забитцера
© fcbayern.com

«Бавария» официально объявила о переходе австрийского полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера, который подписал контракт до 2025 года.

27-летний атакующий хавбек хорошо знаком новому тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну, который ранее работал в «Лейпциге».

Трансфер оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Забитцер забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Бавария

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 30.08.2021 18:22
    0
    Злякалися Динамо (після виносу 7:0 учасника Єврокубків) і вирішили підсилитися...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности