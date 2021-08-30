ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека Лейпцига Забитцера

«Бавария» официально объявила о переходе австрийского полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера, который подписал контракт до 2025 года.
27-летний атакующий хавбек хорошо знаком новому тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну, который ранее работал в «Лейпциге».
Трансфер оценивается в 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Забитцер забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.