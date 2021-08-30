ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала хавбека Лейпцига Забитцера

«Бавария» официально объявила о переходе австрийского полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера, который подписал контракт до 2025 года.

27-летний атакующий хавбек хорошо знаком новому тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну, который ранее работал в «Лейпциге».

Трансфер оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Забитцер забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах.