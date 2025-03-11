ВИДЕО. Под конец тайма. Форвард Александрии оформил дубль в ворота Оболони
Александр Филиппов отметился вторым забитым мячом в поединке
Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».
Поединок проходит на стадионе «Ника» в Александрии.
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На 44-й минуте поединка нападающий «Александрии» Александр Филиппов забил свой второй мяч в поединке, таким образом оформив дубль и установив итоговый счет первого тайма – 3:0 в пользу хозяев.
ВИДЕО. Под занавес тайма. Форвард Александрии оформил дубль в ворота Оболони
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