Тоттенхэм подпишет вундеркинда Барселоны

Илаиш Мориба продолжит карьеру в АПЛ

  • 27.08.2021 18:53
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  • 1 комментарий
Тоттенхэм подпишет вундеркинда Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илаиш Мориба

Полузащитник «Барселоны» Илаиш Мориба в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сумма трансфера составит 15-20 миллионов евро. Контракт с игроком будет подписан до лета 2025 года.

18-летний Мориба является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 18 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Вчера «Тоттенхэм» пробился в групповой этап Лиги конференций.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    pol55
    pol55, 27.08.2021 18:58
    0
    Нууу,такие деньги Лысый выделит.
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