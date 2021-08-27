Тоттенхэм подпишет вундеркинда Барселоны

Полузащитник «Барселоны» Илаиш Мориба в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сумма трансфера составит 15-20 миллионов евро. Контракт с игроком будет подписан до лета 2025 года.

18-летний Мориба является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 18 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Вчера «Тоттенхэм» пробился в групповой этап Лиги конференций.