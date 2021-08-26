Тоттенхэм
3 : 0
Пасуш де Феррейра
26.08.2021, FT

Лига конференций. Дубль Кейна вывел Тоттенхэм в групповой этап

«Шпоры» сумели обыграть «Пасуш де Феррейра» в ответном матче

  • 26.08.2021 23:46
  • 376 просмотров
  • 1 комментарий
Лига конференций. Дубль Кейна вывел Тоттенхэм в групповой этап
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сенсация не состоялась: «Тоттенхэм» сумел пробиться в групповой этап Лиги конференций, обыграв португальский «Пасуш де Ферререйра» после сенсационного поражения на выезде. В этом «Шпорам» значительно помогло возвращение Гарри Кейна, который оформил дубль в ответном матче.

«Тоттенхэм» - «Пасуш де Феррейра» - 3:0 (первый матч – 0:1)
Голы: 1:0 – 9 Кейн, 2:0 – 34 Кейн, 3:0 – 70, автогол Антунеш.

«Тоттенхэм» – Голлини, Доэрти, Дэвис, Ромеро, Лукас Моура (Алли, 84), Дайер, Уинкс, Ло Чельсо, Сессеньон (Хейбьерг, 63), Кейн (Сон Хын Мин, 72), Хиль (Бергвейн, 73).

«Пасуш де Феррейра» – Антунеш (Фернанду Фонсека, 76), Байшинью, Флавио, Андре Феррейра, Жорже Силва, Маракас, Руй Пиреш, Эуштакиу (Нуну Сантуш, 77), Дельгадо (Элдер Феррейра, 69), Денилсон (Танке, 70), Лукас Силва (Уилтон, 77).

Предупреждения: Ромеро (30), Денилсон (41), Антунеш (49), Хиль (63), Руй Пиреш (64).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    pol55
    pol55, 26.08.2021 23:51
    0
    Гарри вернулся и показал кто есть кто в Тотеме,надеюсь Лысый понял и заплатит.
    Моура в отличной форме в начале сезона,неплох и Ло Чельсо.
    Новичек худяк Браян Хиль отличная конкуренция жырному Брегвейну,но наст.экзамен в играх АПЛ.
    Сон без передач Кейна-просто Сон.
    Ну и Санта может к концу сезона принесет в своем мешке какие то призы,успехов ему.
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