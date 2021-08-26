Лига конференций. Дубль Кейна вывел Тоттенхэм в групповой этап

Сенсация не состоялась: «Тоттенхэм» сумел пробиться в групповой этап Лиги конференций, обыграв португальский «Пасуш де Ферререйра» после сенсационного поражения на выезде. В этом «Шпорам» значительно помогло возвращение Гарри Кейна, который оформил дубль в ответном матче.
«Тоттенхэм» - «Пасуш де Феррейра» - 3:0 (первый матч – 0:1)
Голы: 1:0 – 9 Кейн, 2:0 – 34 Кейн, 3:0 – 70, автогол Антунеш.
«Тоттенхэм» – Голлини, Доэрти, Дэвис, Ромеро, Лукас Моура (Алли, 84), Дайер, Уинкс, Ло Чельсо, Сессеньон (Хейбьерг, 63), Кейн (Сон Хын Мин, 72), Хиль (Бергвейн, 73).
«Пасуш де Феррейра» – Антунеш (Фернанду Фонсека, 76), Байшинью, Флавио, Андре Феррейра, Жорже Силва, Маракас, Руй Пиреш, Эуштакиу (Нуну Сантуш, 77), Дельгадо (Элдер Феррейра, 69), Денилсон (Танке, 70), Лукас Силва (Уилтон, 77).
Предупреждения: Ромеро (30), Денилсон (41), Антунеш (49), Хиль (63), Руй Пиреш (64).
Источник — Sport.ua
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Моура в отличной форме в начале сезона,неплох и Ло Чельсо.
Новичек худяк Браян Хиль отличная конкуренция жырному Брегвейну,но наст.экзамен в играх АПЛ.
Сон без передач Кейна-просто Сон.
Ну и Санта может к концу сезона принесет в своем мешке какие то призы,успехов ему.
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