Лига конференций. Результаты Q4. Фиаско Риги, успехи Ромы и Тоттенхэма

Проходят ответные матчи четвертого раунда квалификации Лиги конференций

  • 26.08.2021 23:59
  • 5244 просмотра
  • 3 комментария
Лига конференций. Результаты Q4. Фиаско Риги, успехи Ромы и Тоттенхэма

В четверг, 26 августа прошли ответные матчи заключительного, четвертого раунда квалификации Лиги конференций.

Кайрат Алматы (Казахстан) – Фола (Люксембург) – 3:1 (первый матч – 4:1)

Боде/Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) – 1:0 (первый матч – 2:2)

Жилина (Словакия) – Яблонец (Чехия) – 0:3 (первый матч – 1:5)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Рига (Латвия) – 3:1 ОТ (первый матч – 1:1)

Витесс (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1 (первый матч – 3:3)

Копенгаген (Дания) – Сивасспор (Турция) – 5:0 (первый матч – 2:1)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Нефтчи (Азербайджан) – 4:0 (первый матч – 3:3)

Рома (Италия) – Трабзонспор (Турция) – 3:0 (первый матч – 2:1)

Русенборг (Норвегия) – Ренн (Франция) – 1:3 (первый матч – 0:2)

Хаммарбю (Швеция) – Базель (Швейцария) – 3:1 ОТ, по пенальти 3:4 (первый матч – 1:3)

ЦСКА София (Болгария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:0 ОТ (первый матч – 0:2)

Эльфсборг (Швеция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 3:1 (первый матч – 0:5)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шахтер Караганда (Казахстан) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Гент (Бельгия) – Ракув (Польша) – 3:0 (первый матч – 0:1)

Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 0:2 (первый матч – 1:1)

Сент-Джонстон (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) – 0:2 (первый матч – 1:1)

Унион Берлин (Германия) – КуПС (Финляндия) – 0:0 (первый матч – 4:0)

Абердин (Шотландия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3 (первый матч – 0:1)

Тоттенхэм (Англия) – Пасуш Феррейра (Португалия) – 3:0 (первый матч – 0:1)

Шемрок Роверс (Ирландия) – Флора (Эстония) – 0:1 (первый матч – 2:4)

Партизан (Сербия) – Санта-Клара (Португалия) – 2:0 (первый матч – 1:2)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    scorpio16
    scorpio16, 27.08.2021 00:32
    0
    что то мне кажется Тоттенхэм забьет болт на этот турнир они больше бабок поднимут в АПЛ у себя , а вообще смотрю на соперников и понимаю, что Зоре и в этом турнире нечего ловить ...
    Ссылка
    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 26.08.2021 22:47 (изменен)
    +3
    Это тут Заре будет проще, с Ромой и Копенгагеном?
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    kaka
    kaka, 26.08.2021 21:48
    +3
    да латыши наверно просто постарались..... если гибралтарцам сливать то наверно можно совсем от евротурниров отказаться
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