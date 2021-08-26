Рома
3 : 0
Трабзонспор
26.08.2021, FT

Лига конференций. Рома разгромила Трабзонспор

Команда Моуриньо уверенно вышла в групповой этап

  • 26.08.2021 22:02
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Лига конференций. Рома разгромила Трабзонспор
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» уверенно оформила выход в групповой этап Лиги конференций. После выездной победы 2:1 над «Трабзонспором» в Риме команда Жозе Моуриньо разгромила соперника из Турции со счетом 3:0.

«Рома» - «Трабзонспор» - 3:0 (первый матч – 2:1)
Голы: 1:0 – 20 Кристанте, 2:0 – 65 Дзаньоло, 3:0 – 84 Эль-Шаарави.

«Рома» – Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья, Рожер, Мхитарян (Карлес Перес, 72), Верету (Вильяр, 79), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 79), Абрахам (Шомуродов, 65).

«Трабзонспор» – Витор Уго, Бруно Перес (Асан, 72), Иэ, Чакыр, Гамшик, Троннсен (Кейбаши, 72), Сиопис (Сари, 67), Жервиньо (Омюр, 46), Бакасетас, Нвакаэме, Корнелиус (Джанини, 19).

Предупреждения: Верету (38), Сиопис (39), Иэ (85), Манчини (90), Джанини (90).

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Источник — Sport.ua

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