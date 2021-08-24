Рома – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Команда Жозе Моуриньо должна проходить в групповой раунд

  • 24.08.2021 07:00
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Рома – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Рома

В четверг, 26 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором итальянская «Рома» примет турецкий «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

«Рома»

 

Первая встреча с «Трабзонспором» стала для римлян первым официальным поединком под руководством Жозе Моуриньо, который сменил на посту главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеку. К слову, под руководством экс-наставника донецкого «Шахтера» «волкам» два года подряд не удалось выйти в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне они и вовсе стали лишь седьмыми.

В Турции команда Жозе Моуриньо выиграла со счетом 2:1, а в стартовом туре нового сезона Серии А на минувших выходных одержала победу на своем поле над «Фиорентиной» (3:1). Теперь в ответном матче с турками «Роме» достаточно просто не проиграть. Однако очевидно, что для итальянского клуба этот турнир не в приоритете.

«Трабзонспор»

 

«Черноморские штормы» по итогам прошлого сезона заняли четвертое место в турецкой Суперлиге, пропустив вперед три стамбульских клуба – «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче». Времена, когда команда из Трабзона становилась чемпионом Турции, остались в прошлом веке.

Еврокубковую кампанию «Трабзонспор» начал с 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, где с трудом прошел норвежский «Молде». Первая встреча завершилась вничью со счетом 3:3, а в ответном поединке «Трабзонспор» одержал победу только в серии пенальти (1:1, пен. 4:3). Однако выйти в групповой раунд клубу из Трабзона будет очень непросто.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Рома» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Рома»: Патрисиу – Винья, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Верету, Кристанте, Эль-Шаарави, Мхитарян, Дзаньоло, Шомуродов.

«Трабзонспор»: Чакыр – Перес, Хуго, Эдгар Иэ, Асан, Бакасетас, Оздемир, Гамшик, Нвакаэме, Джанину, Жервиньо.

26 августа, четверг

«Рома» – «Трабзонспор» (Первый матч – 2:1)
Рим. «Стадио Олимпико». 20:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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