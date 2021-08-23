В четверг, 26 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором английский «Тоттенхэм» примет португальский «Пасуш де Феррейра». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Тоттенхэм»

Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, под руководством которого они успели провести пока лишь три официальных поединка. В Премьер-лиге у лондонской команды все в порядке – две победы в первых двух турах с одинаковым счетом 1:0. На старте нового сезона «Тоттенхэм» обыграл действующего чемпиона – «Манчестер Сити», а во втором туре справился с «Вулверхэмптоном».

А вот еврокубковую кампанию «шпоры» начали с минимального поражения от «Пасуша» (0:1) в минувший четверг и теперь просто обязаны побеждать в ответном матче, если, конечно, хотят осенью продолжить выступление в Лиге конференций. Однако очевидно, что для «Тоттенхэма», который еще два года назад играл в финале Лиги чемпионов, этот турнир не в приоритете.

«Пасуш де Феррейра»

«Бобры» в прошлом сезоне заняли 5 место в португальской Примейре и впервые за 8 лет вышли в еврокубки. Последний раз «Пасуш» представлял Португалию на международной арене еще в сезоне 2013/14, тогда после завоевания бронзовых наград национального первенства этому клубу посчастливилось играть в групповом раунде Лиги Европы.

Интересно, что 8 лет назад соперником «Пасуша» по группе был украинский «Днепр», который дважды без особых проблем одержал победу со счетом 2:0, взяв 6 очков. Звезд с неба команда из одноименного города не хватает, победа в первом матче над «Тоттенхэмом» для нее уже большое достижение. Однако сохранить победный результат в Лондоне ей вряд ли удастся.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.26 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Дайер, Санчес, Танганга, Алли, Скипп, Хейбьерг, Бергвейн, Сон, Лукас.

«Пасуш де Феррейра»: Феррейра – Антунеш, Байшинью, Флавио, Фонсека, Сантуш, Эуштакиу, Луис, Сильва, Денилсон, Дельгадо.

26 августа, четверг