В четверг, 26 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором английский «Тоттенхэм» примет португальский «Пасуш де Феррейра». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
«Тоттенхэм»
Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, под руководством которого они успели провести пока лишь три официальных поединка. В Премьер-лиге у лондонской команды все в порядке – две победы в первых двух турах с одинаковым счетом 1:0. На старте нового сезона «Тоттенхэм» обыграл действующего чемпиона – «Манчестер Сити», а во втором туре справился с «Вулверхэмптоном».
А вот еврокубковую кампанию «шпоры» начали с минимального поражения от «Пасуша» (0:1) в минувший четверг и теперь просто обязаны побеждать в ответном матче, если, конечно, хотят осенью продолжить выступление в Лиге конференций. Однако очевидно, что для «Тоттенхэма», который еще два года назад играл в финале Лиги чемпионов, этот турнир не в приоритете.
«Пасуш де Феррейра»
«Бобры» в прошлом сезоне заняли 5 место в португальской Примейре и впервые за 8 лет вышли в еврокубки. Последний раз «Пасуш» представлял Португалию на международной арене еще в сезоне 2013/14, тогда после завоевания бронзовых наград национального первенства этому клубу посчастливилось играть в групповом раунде Лиги Европы.
Интересно, что 8 лет назад соперником «Пасуша» по группе был украинский «Днепр», который дважды без особых проблем одержал победу со счетом 2:0, взяв 6 очков. Звезд с неба команда из одноименного города не хватает, победа в первом матче над «Тоттенхэмом» для нее уже большое достижение. Однако сохранить победный результат в Лондоне ей вряд ли удастся.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.26 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Дайер, Санчес, Танганга, Алли, Скипп, Хейбьерг, Бергвейн, Сон, Лукас.
«Пасуш де Феррейра»: Феррейра – Антунеш, Байшинью, Флавио, Фонсека, Сантуш, Эуштакиу, Луис, Сильва, Денилсон, Дельгадо.
26 августа, четверг
|«Тоттенхэм» – «Пасуш де Феррейра» (Первый матч – 0:1)
|Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:0
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.