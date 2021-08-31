Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист по странной причине

Бразильский вингер харьковского «Металлиста» Жо неожиданно принял решение покинуть команду по личным причинам:

В соцсети Instagram бразилец сообщил: «Я ухожу из «Металлиста» по личным причинам. Спасибо руководству клуба, тренерам, игрокам и болельщикам, которые поддерживали меня на поле и за его пределами.

Я буду болеть за этот большой клуб. Может быть, когда-то вернусь сюда с удовольствием. Спасибо, «Металлист». Я ухожу с грустным сердцем. Огромное спасибо».

31-летний бразилец пришел в «Металлист» в феврале 2021 года. За харьковский клуб он сыграл 18 матчей и забил 8 голов.