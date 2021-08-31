Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист по странной причине

31-летний Жо принял решение уйти из харьковского клуба по личным причинам

  • 31.08.2021 17:55
  • 1524 просмотра
  • 2 комментария
Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист по странной причине
© ТК Футбол 1. Жо

Бразильский вингер харьковского «Металлиста» Жо неожиданно принял решение покинуть команду по личным причинам:

В соцсети Instagram бразилец сообщил: «Я ухожу из «Металлиста» по личным причинам. Спасибо руководству клуба, тренерам, игрокам и болельщикам, которые поддерживали меня на поле и за его пределами.

Я буду болеть за этот большой клуб. Может быть, когда-то вернусь сюда с удовольствием. Спасибо, «Металлист». Я ухожу с грустным сердцем. Огромное спасибо».

31-летний бразилец пришел в «Металлист» в феврале 2021 года. За харьковский клуб он сыграл 18 матчей и забил 8 голов.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _Lil_Snoop_ YT_
    _Lil_Snoop_ YT_, 31.08.2021 18:11
    0
    А я то думал это зубастик Роналдо в свои 44 бегал за Металист, а это Жо значит
    Ссылка
    Azaka
    online
    Azaka, 31.08.2021 18:07
    -1
    Товстенький пішов
    Ссылка
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