Бразильский вингер неожиданно покинул Металлист по странной причине

Бразильский вингер харьковского «Металлиста» Жо неожиданно принял решение покинуть команду по личным причинам:
В соцсети Instagram бразилец сообщил: «Я ухожу из «Металлиста» по личным причинам. Спасибо руководству клуба, тренерам, игрокам и болельщикам, которые поддерживали меня на поле и за его пределами.
Я буду болеть за этот большой клуб. Может быть, когда-то вернусь сюда с удовольствием. Спасибо, «Металлист». Я ухожу с грустным сердцем. Огромное спасибо».
31-летний бразилец пришел в «Металлист» в феврале 2021 года. За харьковский клуб он сыграл 18 матчей и забил 8 голов.
Источник — Instagram
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