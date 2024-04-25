Футболисты «Шахтера» продолжают работать в максимально плотном графике.

Получив день отдыха после предыдущего матча, в четверг, 25 апреля, подопечные Марино Пушича вернулись к тренировкам, приступив к подготовке к выездному поединку с ЛНЗ.

Утром у «горняков» были теоретическое занятие и посетили фитнес-зал, после чего перешли к работе на поле спортивного комплекса «Святошин».

Команда размялась, выполнила упражнения на держание мяча, а основную часть сессии посвятили теоретическим наработкам.

Матч 26-го тура УПЛ ЛНЗ – «Шахтер» состоится в субботу, 27 апреля, в Черкассах. Игра на стадионе «Черкассы-Арена» начнется в 15:30.

ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ