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  4. ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:31
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0

ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ

Через два дня оранжево-черных ждет матч чемпионата Украины в Черкассах

25 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:31
70
0
ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают работать в максимально плотном графике.

Получив день отдыха после предыдущего матча, в четверг, 25 апреля, подопечные Марино Пушича вернулись к тренировкам, приступив к подготовке к выездному поединку с ЛНЗ.

Утром у «горняков» были теоретическое занятие и посетили фитнес-зал, после чего перешли к работе на поле спортивного комплекса «Святошин».

Команда размялась, выполнила упражнения на держание мяча, а основную часть сессии посвятили теоретическим наработкам.

Матч 26-го тура УПЛ ЛНЗ – «Шахтер» состоится в субботу, 27 апреля, в Черкассах. Игра на стадионе «Черкассы-Арена» начнется в 15:30.

ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ

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Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы тренировка видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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