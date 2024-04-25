ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ
Через два дня оранжево-черных ждет матч чемпионата Украины в Черкассах
Футболисты «Шахтера» продолжают работать в максимально плотном графике.
Получив день отдыха после предыдущего матча, в четверг, 25 апреля, подопечные Марино Пушича вернулись к тренировкам, приступив к подготовке к выездному поединку с ЛНЗ.
Утром у «горняков» были теоретическое занятие и посетили фитнес-зал, после чего перешли к работе на поле спортивного комплекса «Святошин».
Команда размялась, выполнила упражнения на держание мяча, а основную часть сессии посвятили теоретическим наработкам.
Матч 26-го тура УПЛ ЛНЗ – «Шахтер» состоится в субботу, 27 апреля, в Черкассах. Игра на стадионе «Черкассы-Арена» начнется в 15:30.
ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ
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