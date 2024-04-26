Стало известно, почему Ливерпуль отказался от Аморима

Наставник «Спортинга» Рубен Аморим долгое время был приоритетной кандидатурой «Ливерпуля» на замену Юргену Клоппу. Однако «Красные» отказались от идеи приглашения португальца и переключились на Арне Слота из «Фейенорда».

По информации журналиста Бруну Андраде, переговоры между Аморимом и «Ливерпулем» действительно велись. Однако они продвигались не так быстро, как хотелось бы тренеру, и он решил надавить на «Красных».

В качестве рычага давления он решил использовать переговоры с «Вест Хэмом», полагая, что это будет стимулировать «Ливерпуль» к более решительным действиям. Однако все случилось ровно наоборот: «Ливерпулю» не понравилось такое поведение Аморима, и от его кандидатуры отказались.