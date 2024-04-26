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Англия
26 апреля 2024, 13:46 |
615
2

Стало известно, почему Ливерпуль отказался от Аморима

Тренер «Спортинга» начал переговоры с «Вест Хэмом»

26 апреля 2024, 13:46 |
615
2
Стало известно, почему Ливерпуль отказался от Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник «Спортинга» Рубен Аморим долгое время был приоритетной кандидатурой «Ливерпуля» на замену Юргену Клоппу. Однако «Красные» отказались от идеи приглашения португальца и переключились на Арне Слота из «Фейенорда».

По информации журналиста Бруну Андраде, переговоры между Аморимом и «Ливерпулем» действительно велись. Однако они продвигались не так быстро, как хотелось бы тренеру, и он решил надавить на «Красных».

В качестве рычага давления он решил использовать переговоры с «Вест Хэмом», полагая, что это будет стимулировать «Ливерпуль» к более решительным действиям. Однако все случилось ровно наоборот: «Ливерпулю» не понравилось такое поведение Аморима, и от его кандидатуры отказались.

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Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Ливерпуль Арне Слот Вест Хэм
Олег Дидух Источник: Twitter
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Комментарии 2
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Falko
А що, Моєса вже звільнили? )
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Gargantua
думаю, обе стороны в результате пожалеют
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