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  4. Вест Хэм включился в борьбу за тренера, которого сватают в Ливерпуль
Англия
22 апреля 2024, 18:42 | Обновлено 22 апреля 2024, 18:52
482
0

Вест Хэм включился в борьбу за тренера, которого сватают в Ливерпуль

Рубен Аморим может заменить Дэвида Мойеса

22 апреля 2024, 18:42 | Обновлено 22 апреля 2024, 18:52
482
0
Вест Хэм включился в борьбу за тренера, которого сватают в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом на случай, если Дэвид Мойес покинет клуб. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

Также в шорт-листе «молотобойцев» присутствует имя испанского специалиста Хулена Лопетеги, но именно Аморим является приоритетной кандидатурой.

В последнее время имя Аморима активно связывают с «Ливерпулем», однако на данный момент назначение португальца на пост наставника «Красных» выглядит маловероятным.

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Вест Хэм Рубен Аморим Дэвид Мойес Спортинг Лиссабон Ливерпуль
Олег Дидух Источник: Twitter
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