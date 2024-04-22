Англия22 апреля 2024, 18:42 | Обновлено 22 апреля 2024, 18:52
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Вест Хэм включился в борьбу за тренера, которого сватают в Ливерпуль
Рубен Аморим может заменить Дэвида Мойеса
22 апреля 2024, 18:42 | Обновлено 22 апреля 2024, 18:52
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Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом на случай, если Дэвид Мойес покинет клуб. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.
Также в шорт-листе «молотобойцев» присутствует имя испанского специалиста Хулена Лопетеги, но именно Аморим является приоритетной кандидатурой.
В последнее время имя Аморима активно связывают с «Ливерпулем», однако на данный момент назначение португальца на пост наставника «Красных» выглядит маловероятным.
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