Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа

Наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона. Клуб уже нашел ему замену.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, английский гранд достиг договоренности с наставником «Спортинга» Рубеном Аморимом, ожидается, что португальский наставник заключит соглашение с «Ливерпулем» сроком до 2027 года.

Отмечается, что теперь в «Ливерпуля» будут непростые переговоры с лиссабонским «Спортингом», с которым у Аморима контракт до лета 2026 года.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. За это время португалец дважды побеждал в Кубке лиги и по одному разу выигрывал чемпионат и суперкубок страны. Под руководством Аморима «львы» в этом сезоне возглавляют турнирную таблицу португальского чемпионата.