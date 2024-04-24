Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе

Все чаще в мировом футболе мы можем видеть случаи, когда признанные звезды не спешат объявлять о завершении карьеры, и продолжают играть после достижения возраста, который еще несколько десятилетий назад принято было считать едва ли не критическим для профессионального футболиста. Некоторые, как Криштиану Роналду, Лионель Месси или Карим Бензема, покидают Европу и уезжают в менее требовательные с точки зрения интенсивности ведения игры чемпионаты, где еще и хорошенько платят, но есть немало звездных игроков, которые все еще выступают в топ-лигах Старого континента.

О десяти наиболее значимых ветеранах европейского футбола в возрасте после 35 лет, и пойдет речь сегодня. Ранжирование в этом списке произведено по показателю оценочной стоимости контрактов футболистов на портале Transfermarkt.

10. Аксель Витсель

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Атлетико»

Оценочная стоимость: 4 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник Аксель Витсель, который ранее провел 130 матчей (12 голов) за национальную сборную Бельгии, в нынешнем сезоне в рядах «Атлетико» нередко выступал на позиции центрбека. С возрастом этот футболист потерял в скорости, однако все еще обладает необходимым набором качеств, чтобы быть востребованным в топовой команде топового чемпионата.

В «Атлетико» Витсель перешел летом 2022 года из дортмундской «Боруссии», оформив однолетний контракт с опцией пролонгации еще на 12 месяцев. Впоследствии трудовое соглашение бельгийца было продлено до 30 июня 2024-го, однако пока будущее Витселя остается под вопросом. Не исключено, что уже этим летом Аксель не только попрощается с «Атлетико», но и повесит бутсы на гвоздь, хотя ранее интерес к Витселю приписывали ряду клубов заокеанской MLS.

9. Анхель Ди Мария

Возраст: 36 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Бенфика»

Оценочная стоимость: 4 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

С лета минувшего года чемпион мира-2022 Анхель Ди Мария выступает за «Бенфику» – клуб, благодаря успешным выступлениям за который с 2007 по 2010 годы он и сумел завоевать авторитет в европейском футболе. Несмотря на свой солидный, как для игрока атакующей линии, возраст, аргентинец является одним из ключевых футболистов для «орлов», цвета которых в текущем сезоне, напомним, также защищает украинский вратарь Анатолий Трубин.

И пускай в текущем сезоне «Бенфика», видимо, проиграет чемпионскую борьбу в португальской Примейре землякам из «Спортинга», зато руководство «орлов» очень высоко ценит вклад, который Ди Мария делает в развитие молодых игроков и в целом в уровень выступления команды. По этой причине боссы «Бенфики» нацелены уже в ближайшее время сделать так, чтобы контракт Анхеля оказался продлен еще на один сезон, что позволит аргентинцу оставаться на топ-уровне и в 37!

8. Оливье Жиру

Возраст: 37 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Милан»

Оценочная стоимость: 4 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний ветеран французского футбола Оливье Жиру, являющийся чемпионом мира-2018, также все еще продолжает активные выступления в Европе на топ-уровне. В настоящий момент у форварда продолжает действовать контракт с «Миланом», который рассчитан до 30 июня. При этом, Жиру в своем возрасте оказывается способным быть чрезвычайно полезным для «россонери», ведь прямо сейчас француз является лучшим бомбардиром своей команды в текущем сезоне Серии А. Да и уровень производительности в завершающей фазе атак у Оливье очень пристойный: при 12,37xG он забил 13 мячей.

Скорее всего, предстоящим летом Жиру попрощается с Европой, но не с профессиональным футболом. У французского голеадора есть предметное и заманчивое приглашение из-за океана от «Лос-Анджелеса», которое он, видимо, нацелен принять, предварительно отклонив очень выгодный вариант из Саудовской Аравии.

7. Франческо Ачерби

Возраст: 36 лет

Гражданство: Италия

Клуб: «Интер»

Оценочная стоимость: 4 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Многолетний лидер обороны «Сассуоло» и «Лацио» Франческо Ачерби в настоящий момент имеет полноценный контракт с «Интером». За «нерадзурри» центрбек начал играть еще в минувшем сезоне, но тогда лишь на правах аренды, а летом 2023-го его контракт был выкуплен миланцами за 4 миллиона евро. Ныне чемпион Европы-2020 не только является ключевой фигурой в оборонных редутах «Интера», но и крайне близок к тому, чтобы впервые в карьере стать чемпионом итальянской Серии А.

Что касается ближайшего будущего, то здесь у 36-летнего Ачерби голова болеть не должна, так как он изначально подписывал двухлетнее трудовое соглашение с «нерадзурри». Это значит, что действующий контракт Франческо истекает лишь по завершении сезона-2024/25, хотя в СМИ уже попали слухи о желании боссов «Интера» пролонгировать сделку до лета 2026 года.

6. Мануэль Нойер

Возраст: 38 лет

Гражданство: Германия

Клуб: «Бавария»

Оценочная стоимость: 5 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Мануэль Нойер, который из-за травмы пропустил значительную часть минувшего и начало нынешнего сезонов, продолжает оставаться ключевой фигурой для «Баварии», несмотря на свой весьма солидный, даже по вратарским меркам, возраст. В мюнхенском гранде понемногу присматриваются к вариантам на рынке, которые бы в перспективе смогли бы стать заменой для легенды, но прощаться с Мануэлем как минимум до момента завершения его текущего контракта не планируют.

В конце минувшего года Нойер оформил с «Баварией» новый контракт – до лета 2025 года. Похоже, что эта сделка окажется либо последней, либо предпоследней в профессиональной карьере Мануэля, так как в СМИ уже появились данные, что вратарь собирается провести еще один или два сезона, а уже затем уйти на пенсию. Примечательно, что планы Нойера связаны исключительно с «Баварией», а потому где-то в Саудовской Аравии или MLS мы его вряд ли увидим.

5. Ян Зоммер

Возраст: 35 лет

Гражданство: Швейцария

Клуб: «Интер»

Оценочная стоимость: 5 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Именно Ян Зоммер подстраховал «Баварию» во второй части минувшего сезона, когда серьезную травму получил Мануэль Нойер. Однако летом 2023 года швейцарский голкипер решил, что лучшим решением для его дальнейшей карьеры будет переезд в Италию, где серьезный интерес в услугах Зоммера проявил «Интер». Миланцы не смогли договориться с «Шахтером» по Трубину, после чего отдали 6,75 миллионов евро «Баварии» за Зоммера, чего оказалось более чем достаточно для осуществления трансфера.

Так совпало, что с приходом Зоммера «Интер» вновь стал не просто претендовать, но в настоящий момент и крайне близок к тому, чтобы оформить очередное чемпионство в Серии А. Заслуга швейцарского вратаря в этом достаточно существенна, так как 17 из 30 поединков чемпионата, которые Ян провел по состоянию на текущий момент, он завершил без пропущенных мячей. И, очевидно, ключевым стражем ворот «Интера» Зоммер будет оставаться еще как минимум несколько лет, так как его контракт истекает лишь летом 2026-го.

4. Матс Хуммельс

Возраст: 35 лет

Гражданство: Германия

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Оценочная стоимость: 6 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Матс Хуммельс является настоящей легендой дортмундской «Боруссии». Именно здесь он сделал себе имя в европейском футболе, и хотя со временем на несколько лет уезжал поиграть в «Баварию», но в 2019-м все равно вернулся и с тех пор продолжает цементировать оборону «черно-желтых».

Впрочем, в последнее время позиции Хуммельса в «Боруссии» уже не так крепки, как прежде, что и побуждает Матса задуматься над вариантом ухода. Речь идет не просто о прощании с дортмундцами, но и, очевидно, о полноценном завершении профессиональной карьеры. Решение об этом Хуммельс может принять сразу после окончания текущего сезона, когда у него истечет срок контрактных обязательств с «черно-желтыми».

3. Генрих Мхитарян

Возраст: 35 лет

Гражданство: Армения

Клуб: «Интер»

Оценочная стоимость: 6 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Удивительно, но автор бомбардирского рекорда в украинской Премьер-лиге в составе «Шахтера» Генрих Мхитарян (25 голов футболиста, которыми он отличился по ходу сезона-2012/13 все еще остаются лучшим показателем за все время проведения отечественных чемпионатов), все еще продолжает играть и оставаться чрезвычайно полезным на топ-уровне. Ныне армянский легионер защищает цвета «Интера», хотя до этого успел попробовать силы в дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале» и «Роме».

В «Интере» Мхитарян наряду с Маркусом Тюрамом нынче является лучшим ассистентом сезона в рамках Серии А. Высокая эффективность и качество игры армянина в конце минувшего года позволили ему получить от боссов «Интера» предложение о продлении контракта, с которым хавбек согласился. Таким образом, на ближайшие несколько лет Генрих о своем будущем может не беспокоиться, ведь его трудовое соглашение рассчитано аж до лета 2026-го, когда экс-хавбеку «Шахтера» будет уже 37.

2. Лука Модрич

Возраст: 38 лет

Гражданство: Хорватия

Клуб: «Реал»

Оценочная стоимость: 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Живая легенда хорватского футбола Лука Модрич выступает за мадридский «Реал» с августа 2012 года. За это время хавбек не только успел сыграть 524 матча (39 забитых мячей, 84 результативные передачи) за «бланкос», но и становился обладателем Золотого мяча-2018, а также пять раз выигрывал Лигу чемпионов и три раза – испанскую Ла Лигу. И, несмотря на свой солидный для хавбека возраст, Модрич все еще продолжает получать стабильную игровую практику в первой команде «Реала».

Интересно также, что если пару месяцев назад казалось, что текущий сезон точно станет последним для Модрича, как минимум в «Реале», то сейчас ситуация изменилась кардинально. Согласно последних слухов, боссы мадридцев готовы опять предложить Луке однолетнее трудовое соглашение, благодаря чему он может пробыть в статусе игрока «бланкос» почти до своего 40-летия.

1. Роберт Левандовски

Возраст: 35 лет

Гражданство: Польша

Клуб: «Барселона»

Оценочная стоимость: 15 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Бомбардир-гений Бундеслиги Роберт Левандовски, который с лета 2022 года выступает в Испании за «Барселону», так и не смог в Ла Лиге стать звездой такого же масштаба, как ранее в Германии. В текущем сезоне результативность поляка не выглядит впечатляющей, как минимум по меркам уровня его мастерства и «Барселоны» как одного из топ-клубов всей Европы. По этой причине Роберта нередко критикуют, и не исключено, что уже летом «блаугранас», несмотря на контракт с игроком до лета 2026-го, попытаются от него избавиться.

Что правда, самого Левандовски, равно как и его семью, жизнь в Испании абсолютно устраивает, а потому не исключено, что Роберт наотрез откажется покидать «Барсу», либо же согласится на компромиссный вариант с «Атлетико», который якобы также интересуется услугами поляка. Как бы там ни было, а ближайшее лето будет весьма интересным с точки зрения дальнейших карьерных перспектив одного из лучших бомбардиров европейского футбола последних полутора десятилетий.