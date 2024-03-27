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  4. Интер готовит новый контракт для защитника, которого обвиняли в расизме
Италия
27 марта 2024, 23:53 |
48
0

Интер готовит новый контракт для защитника, которого обвиняли в расизме

Франческо Ачерби останется в миланском клубе

27 марта 2024, 23:53 |
48
0
Интер готовит новый контракт для защитника, которого обвиняли в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Миланский «Интер» намерен продлить контракт с центральным защитником команды Франческо Ачерби. Об этом сообщает инсайдер авторитетный итальянский Николо Скира.

Нынешний контракт Ачерби действует до лета 2025 года. Новое соглашение с 36-летним ветераном будет рассчитано до 2026 года. Защитник выступает за «Интер» с лета 2022 года.

Вчера Ачерби был оправдан по делу о расистских высказываниях в адрес Жуана Жезуса из «Наполи». Как сообщали итальянские СМИ, «Интер» прекратил бы сотрудничество с Ачерби, если бы его вина подтвердилась.

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Интер Милан Франческо Ачерби Николо Скира продление контракта
Источник Николо Скира
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