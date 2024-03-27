Интер готовит новый контракт для защитника, которого обвиняли в расизме
Франческо Ачерби останется в миланском клубе
Миланский «Интер» намерен продлить контракт с центральным защитником команды Франческо Ачерби. Об этом сообщает инсайдер авторитетный итальянский Николо Скира.
Нынешний контракт Ачерби действует до лета 2025 года. Новое соглашение с 36-летним ветераном будет рассчитано до 2026 года. Защитник выступает за «Интер» с лета 2022 года.
Вчера Ачерби был оправдан по делу о расистских высказываниях в адрес Жуана Жезуса из «Наполи». Как сообщали итальянские СМИ, «Интер» прекратил бы сотрудничество с Ачерби, если бы его вина подтвердилась.
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