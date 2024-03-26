Защитник Интера признан невиновным по делу о расизме

Прокуратура Федерации футбола Италии признала защитника «Интера» Франческо Ачерби невиновным в деле о расистских высказываниях в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса.

Судья не нашел никаких ни аудио, ни видео свидетельств того, что Ачерби действительно позволил себе расистские высказывания. Также их не подтвердил ни один из потенциальных свидетелей инцидента. На вину защитника «Интера» не указывало ничего, кроме слов самого Жезуса.

Напомним, из-за обвинений в расизме Ачерби был исключен из состава сборной Италии на мартовские товарищеские матчи.