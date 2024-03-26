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Италия
26 марта 2024, 17:45 |
263
0

Защитник Интера признан невиновным по делу о расизме

Обвинения со стороны Жуана Жезуса не подтвердились

26 марта 2024, 17:45 |
263
0
Защитник Интера признан невиновным по делу о расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Прокуратура Федерации футбола Италии признала защитника «Интера» Франческо Ачерби невиновным в деле о расистских высказываниях в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса.

Судья не нашел никаких ни аудио, ни видео свидетельств того, что Ачерби действительно позволил себе расистские высказывания. Также их не подтвердил ни один из потенциальных свидетелей инцидента. На вину защитника «Интера» не указывало ничего, кроме слов самого Жезуса.

Напомним, из-за обвинений в расизме Ачерби был исключен из состава сборной Италии на мартовские товарищеские матчи.

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Франческо Ачерби Интер Милан Наполи Жуан Жезус расизм Федерация футбола Италии Серия A
Источник Серия A
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