Футболиста Интера исключили из сборной Италии из-за расистского скандала
Франческо Ачерби изложил свою версию случившегося
Защитник «Интера» Франческо Ачерби исключен из заявки сборной Италии на предстоящие товарищеские матчи с Венесуэлой (21 марта) и Эквадором (24 марта). Об этом сообщила Итальянская федерация футбола (FIGC).
Такие меры были предприняты после скандала. Ранее итальянские СМИ написали о том, что Ачерби позволил себе расистское оскорбление в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса. Сам Ачерби изложил главному тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти и партнерам по национальной команде свою версию случившегося. Пока компетентные органы будут выносить решение по ситуации, в сборной Италии решили оградить игроков команды от скандала и исключили бека «Интера» из заявки «Скуадры Адзурры».
Добавим, что вместо Ачерби в сборную Италии был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини.
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