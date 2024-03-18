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Италия
18 марта 2024, 16:07 | Обновлено 18 марта 2024, 16:08
766
2

Футболиста Интера исключили из сборной Италии из-за расистского скандала

Франческо Ачерби изложил свою версию случившегося

18 марта 2024, 16:07 | Обновлено 18 марта 2024, 16:08
766
2
Футболиста Интера исключили из сборной Италии из-за расистского скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Защитник «Интера» Франческо Ачерби исключен из заявки сборной Италии на предстоящие товарищеские матчи с Венесуэлой (21 марта) и Эквадором (24 марта). Об этом сообщила Итальянская федерация футбола (FIGC).

Такие меры были предприняты после скандала. Ранее итальянские СМИ написали о том, что Ачерби позволил себе расистское оскорбление в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса. Сам Ачерби изложил главному тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти и партнерам по национальной команде свою версию случившегося. Пока компетентные органы будут выносить решение по ситуации, в сборной Италии решили оградить игроков команды от скандала и исключили бека «Интера» из заявки «Скуадры Адзурры».

Добавим, что вместо Ачерби в сборную Италии был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

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Франческо Ачерби Интер Милан сборная Италии по футболу товарищеские матчи расизм Джанлука Манчини
Источник Федерация футбола Италии
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Комментарии 2
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ErichMariaШевченко
Как можно бразильца оскорбить?)
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didora
Ніхто ж толком не знає як він його образив. На основі чого робляться ці кроки (позбавлення гри за збірну)??? На основі чого: що хтось сказав чи почув чи доклав (як в НКВД)??? Можливо під час гри гравці посварилися, один  одному щось сказали. Які докази того що там була расистська образа?
Чорті що. А чув що бразилець обізвав
Н. Манделу чи  президента Нікарауга, або Гондурасу. Це так можна будь кого звинуватити!
Хай у суд подає, щоб судді не гуляли, а щось робили. Людям нєх.... робити так вони проблему шукають.
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-1
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