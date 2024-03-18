Футболиста Интера исключили из сборной Италии из-за расистского скандала

Защитник «Интера» Франческо Ачерби исключен из заявки сборной Италии на предстоящие товарищеские матчи с Венесуэлой (21 марта) и Эквадором (24 марта). Об этом сообщила Итальянская федерация футбола (FIGC).

Такие меры были предприняты после скандала. Ранее итальянские СМИ написали о том, что Ачерби позволил себе расистское оскорбление в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса. Сам Ачерби изложил главному тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти и партнерам по национальной команде свою версию случившегося. Пока компетентные органы будут выносить решение по ситуации, в сборной Италии решили оградить игроков команды от скандала и исключили бека «Интера» из заявки «Скуадры Адзурры».

Добавим, что вместо Ачерби в сборную Италии был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини.