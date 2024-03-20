Атлетико может подписать суперзвезду Барселоны

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски может летом перейти в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, далеко не все в руководстве «Барселоны» считают Левандовски неприкасаемым и готовы отпустить 35-летнего поляка летом. Форвард может войти в сделку по выкупу Жоау Феликса, который сейчас выступает за «Барселону» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 20 голов и 9 ассистов в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год.