Ребус Луки Модрича: в Саудовскую Аравию не хочет, Реалу больше не нужен

В конце августа 2012 года Реал осуществил один из наиболее культовых трансферов в своей современной истории: за 35 миллионов евро мадридцы подписали из Тоттенхэма центрального полузащитника Луку Модрича. На тот момент хорват уже успел заявить о себе во весь голос на топ-уровне в европейском футболе, однако за четыре года в стане "шпор", проведя 160 официальных матчей (17 голов, 25 ассистов), так и не разжился трофеями.

Чтобы продолжить восхождение на вершину мирового футбола Модричу было необходимо что-то менять, и трансфер в Реал стал великолепной возможностью для этого. Вопреки ожиданиям скептиков, в Мадриде хорватский хавбек сумел с ходу стать ключевой фигурой в первой команде, и оставался одним из ее лидеров при всех главных тренерах, которые успели поруководить Реалом за последние двенадцать лет.

Реал позволил Модричу не только выйти на "галактический" уровень футбола (в конце концов, ведь не зря клуб Флорентино Переса называют "галактикос"), но и выиграть огромное количество трофеев. Начиная с 2012 года, Лука пять раз поднимал над головой трофей Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании, неоднократно выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира, а в 2018 году ему удалось прервать гегемонию Месси и Роналду в борьбе за Золотой мяч, и добавить в личный музей еще и этот невероятно престижный индивидуальный футбольный приз.

Однако в текущем сезоне Лука Модрич в полной степени ощутил на себе, что время является наиболее безжалостным фактором для любой человеческой деятельности. В свои 38 лет хорватский ветеран де-факто превратился в футболиста ротации в Реале, получая все меньше и меньше игровой практики у Карло Анчелотти. Винить итальянского специалиста в этом не имеет ни малейшего смысла, так как он руководствуется исключительно спортивными причинами, когда оставляет Модрича на скамье запасных или и вовсе выводит его из заявки.

В конце ноября минувшего года Модрич и так обновил рекорд Реала по количеству матчей, проведенных за "бланкос" после достижения 35-летнего возраста. Это говорит о том, что в целом в мадридском клубе ценят хорвата, но понимают: необходимо задумываться о будущем и двигаться дальше. Тем более, что в центре полузащиты у Реала ныне есть молодые и талантливые Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, да и для Арды Гюлера нужно как-то находить место на поле и позволять перспективному турку прогрессировать, что тяжело на позиции центрального атакующего хавбека, где феерит Джуд Беллингем.

Неудивительно, что в прессу все чаще попадают сведения о готовности Реала закончить сотрудничество с Модричем. В Мадриде были бы не против, если бы уход Луки оказался достаточно красивым, чтобы обе стороны расстались без претензий друг к другу. Идеальный вариант для "бланкос" – еще и что-то заработать на звездном ветеране.

В январе СМИ писали, что интерес к Модричу возобновили представители саудовской Про-лиги. В частности, сообщалось о том, что неназванный клуб из этой арабской страны предложил Реалу 1 миллион евро отступных за право подписать хорватского центрального полузащитника немедленно. Самого Луку саудиты также не собирались обидеть: по слухам, ему предложили удвоить зарплату, по сравнению с тем уровнем, который он имеет ныне в Реале. Предположительно речь шла о 40-42 миллионах евро в год в виде оклада, к которым могли в теории добавиться бонусные выплаты и подъемные за переезд в Саудовскую Аравию.

Getty Images. Лука Модрич в свои 38 лет остается на высоте

По информации Cadena SER, руководство Реала очень рассчитывало на трансфер Модрича в Саудовскую Аравию в январе, но… Сам футболист неожиданно уперся и высказался против возможности досрочного отъезда из столицы Испании. Более того, согласно последних данных, Лука уведомил президента клуба Флорентино Переса, что считает возможным для себя выступать на топ-уровне в футболке "бланкос" еще как минимум два сезона. Иными словами, Модрич четко дал понять руководству Реала, что рассчитывает не на уход из клуба, а на продление контракта.

Проблема в том, что в Реале существует четко налаженная за последние годы политика, когда возрастным футболистам не предлагается более длительный контракт, чем на один сезон. Именно по такой схеме "бланкос" несколько раз и продлевали свои прежние трудовые соглашения с Модричем, но тогда в этом были заинтересованы обе стороны, ведь хорватский ветеран оставался ключевой фигурой для первой команды, несмотря на цифры в паспорте.

Сейчас же, когда Модрич из безоговорочно ключевого футболиста превратился в игрока ротации, ситуация изменилась, и глобально не устраивает ни Реал, ни самого хорватского легионера. Лука по-прежнему рвется на поле и хочет проводить максимум матчей, а этого ему гарантировать в Мадриде уже не могут. Более того, после продления контракта с Карло Анчелотти, стало понятно, что и в следующем сезоне руководить "бланкос" будет итальянский специалист, у которого уже сложилось определенное видение будущего, где для Модрича уже почти нет места.

Последнее обстоятельство, вероятно, вынудит Модрича покинуть Реал после двенадцати лет пребывания в клубе. Очевидно, "бланкос" хотели бы попрощаться с легендой пышно и красиво, возможно, даже провести того на футбольную пенсию, но Лука настойчиво хочет продолжать играть…

В то же время вариант с Саудовской Аравией не видится Модричу подходящим. Может быть, это связано с негативным опытом в этой стране, который переживает сейчас многолетний экс-партнер хорвата по Реалу Карим Бензема… Может быть, обладатель Золотого мяча-2018 просто не горит желанием менять комфорт жизни в западной цивилизации на деньги Ближнего Востока, где ситуация меняется довольно часто и всегда нужно быть на чеку.

В октябре минувшего года в СМИ попала информация об определенном интересе к Модричу со стороны американского Интер Майами. Якобы один из совладельцев "цапель" Дэвид Бекхэм по такому случаю даже летал в семейное имение Модрича в Хорватию, где лично общался с Лукой на предмет возможности такого трансфера летом 2024-го. По данным экс-игрока "бланкос" Предрага Миятовича, у Модрича в составе Интер Майами есть персональный лоббист, причем весьма и весьма высокого уровня значимости. Его имя – Лионель Месси! Аргентинец якобы крайне заинтересован в переезде в его команду игрока калибра Модрича, который помог бы ему стать еще более видной и значимой фигурой на полях MLS.

Сам Модрич тогда якобы завершил беседу с Бекхэмом такой фразой: "Посмотрим, как будут развиваться события. Если в будущем я перестану являться важным для Реала, то я подумаю, что делать дальше".

Кажется, такой момент наступает сейчас, и Луке Модричу предстоит решить довольно несложный, на первый взгляд, ребус: что делать дальше, если ты не хочешь ехать в Саудовскую Аравию, где хотят видеть тебя, но при этом ты более не нужен Реалу, где был бы не прочь остаться сам, и в то же время, если тебя готов подписать Интер Майами, с которым можно не только договориться о достойной зарплате, но и продолжить получать там кайф, прежде всего, от жизни в довольно привычной и дружелюбной среде обитания. Ждем вашего ответа, мистер Лука…

Текст: meta.ua/sport