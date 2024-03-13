Источник: Реал предложит новый контракт легендарному полузащитнику

Мадридский «Реал» готов предложить продление контракта целой группе возрастных футболистов, в том числе и хорватскому полузащитнику Луке Модричу, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, королевский клуб до сих пор не предпринимал попыток по продлению соглашения с 38-летним футболистом, однако точно предложит ему новый трудовой договор до завершения сезона.

Напомним, действующий контракт Луки Модрича со «сливочными» действует до лета 2024 года.

В этой кампании Лука провел 32 матчей за «Реал», отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич отказался от предложения войти в тренерский штаб Карло Анчелотти.