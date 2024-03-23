Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выбрал МЛС. Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии
Италия
23 марта 2024, 11:59 |
217
1

Выбрал МЛС. Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии

Форвард «Милана» продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

23 марта 2024, 11:59 |
217
1
Выбрал МЛС. Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард «Милана» Оливье Жиру в конце сезона, скорее всего, перейдет в клуб МЛС «Лос-Анджелес» на правах свободного агента.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, у Жиру был и другой вариант продолжения карьеры – Саудовская Аравия. Один из местных клубов предлагал Жиру 2-летний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Однако 37-летний француз это предложение отклонил.

В нынешнем сезоне на счету Оливье Жиру 14 голов и 9 ассистов в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах.

По теме:
Защита экс-игрока Реала и Милана обжаловала его 9-летнее заключение
Наполи не будет выкупать арендованного у Астон Виллы хавбека
Экс-звезда Реала и Манчестер Сити приговорен к девяти годам тюрьмы
Оливье Жиру Милан Лос-Анджелес (MLS) чемпионат Саудовской Аравии по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
Футбол | 22 марта 2024, 19:57 2
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом

Испанец станет следующим тренером «Реала»

Талантливый нападающий Динамо заинтересовал известный клуб из Ла Лиги
Футбол | 23 марта 2024, 10:25 1
Талантливый нападающий Динамо заинтересовал известный клуб из Ла Лиги
Талантливый нападающий Динамо заинтересовал известный клуб из Ла Лиги

Матвей Пономаренко может перейти в «Севилью»

Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
Футбол | 22.03.2024, 21:59
Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
Футбол | 22.03.2024, 20:26
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Теннис | 23.03.2024, 09:49
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Звичайно, що відхилив. 10 лямів - це смішна зарплата для відомих футболістів у Саудівській Аравії. А довелося б мучитись 2 роки там. Запропонували б 100 лямів в рік, то можна було б думати. А такі гроші, або трохи менші. можуть і США заплатити плюс рівень життя близький до Європи, без дикунських звичаїв.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
21.03.2024, 22:38 10
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 4
Футбол
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
22.03.2024, 20:05 3
Теннис
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем