Выбрал МЛС. Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии

Форвард «Милана» Оливье Жиру в конце сезона, скорее всего, перейдет в клуб МЛС «Лос-Анджелес» на правах свободного агента.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, у Жиру был и другой вариант продолжения карьеры – Саудовская Аравия. Один из местных клубов предлагал Жиру 2-летний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Однако 37-летний француз это предложение отклонил.

В нынешнем сезоне на счету Оливье Жиру 14 голов и 9 ассистов в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах.