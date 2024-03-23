Италия23 марта 2024, 11:59 |
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Выбрал МЛС. Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии
Форвард «Милана» продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»
23 марта 2024, 11:59 |
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Форвард «Милана» Оливье Жиру в конце сезона, скорее всего, перейдет в клуб МЛС «Лос-Анджелес» на правах свободного агента.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, у Жиру был и другой вариант продолжения карьеры – Саудовская Аравия. Один из местных клубов предлагал Жиру 2-летний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Однако 37-летний француз это предложение отклонил.
В нынешнем сезоне на счету Оливье Жиру 14 голов и 9 ассистов в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах.
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Комментарии 1
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Звичайно, що відхилив. 10 лямів - це смішна зарплата для відомих футболістів у Саудівській Аравії. А довелося б мучитись 2 роки там. Запропонували б 100 лямів в рік, то можна було б думати. А такі гроші, або трохи менші. можуть і США заплатити плюс рівень життя близький до Європи, без дикунських звичаїв.
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