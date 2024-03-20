Легенда Милана и сборной Франции близок к переезду в МЛС

Форвард «Милана» и лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру ведет переговоры с американским клубом МЛС «Лос-Анджелес».

Летом игрок станет свободным агентом, однако завершать карьеру не планирует. Жиру не против остаться в «Милане», однако переговоры по новому контракту пока не продвигаются, а вот обсуждение договора с ФК «Лос-Анджелес» уже на продвинутой стадии.

В состав команды выступает многолетний партнер Жиру по сборной Уго Льорис.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард в Серии A забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.