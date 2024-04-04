Бенфика начала переговоры с чемпионом мира о продлении контракта
Аргентинец Ди Мария выступает за лиссабонский клуб с лета прошлого года
Лиссабонская «Бенфика» стремится сохранить своего лидера, 36-летнего полузащитника Анхеля Ди Марию, еще на один год.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, действующий контракт чемпиона мира в составе сборной Аргентины, присоединившегося к «Бенфике» в июле 2023-го, рассчитан до конца нынешнего сезона, но «орлы» не хотят отпускать игрока.
Отметим, что в нынешнем сезоне Анхель провел за «Бенфику» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 9 ассистов. Также Ди Мария высказал желание вернуться в аргентинский «Росарио Сентраль», где начиналась его профессиональная карьера.
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