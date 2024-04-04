Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика начала переговоры с чемпионом мира о продлении контракта
Португалия
04 апреля 2024, 14:35 |
107
0

Бенфика начала переговоры с чемпионом мира о продлении контракта

Аргентинец Ди Мария выступает за лиссабонский клуб с лета прошлого года

04 апреля 2024, 14:35 |
107
0
Бенфика начала переговоры с чемпионом мира о продлении контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Лиссабонская «Бенфика» стремится сохранить своего лидера, 36-летнего полузащитника Анхеля Ди Марию, еще на один год.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, действующий контракт чемпиона мира в составе сборной Аргентины, присоединившегося к «Бенфике» в июле 2023-го, рассчитан до конца нынешнего сезона, но «орлы» не хотят отпускать игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне Анхель провел за «Бенфику» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 9 ассистов. Также Ди Мария высказал желание вернуться в аргентинский «Росарио Сентраль», где начиналась его профессиональная карьера.

По теме:
Капитан Милана отклонил предложение по новому контракту
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Артета высказался о новом контракте с Арсеналом
Анхель Ди Мария Бенфика продление контракта чемпионат Португалии по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо назвали лучшего футболиста за март месяц
Футбол | 04 апреля 2024, 13:27 1
В Динамо назвали лучшего футболиста за март месяц
В Динамо назвали лучшего футболиста за март месяц

Признание получил Николай Шапаренко

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 апреля 2024, 11:01 42
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В 2024 году киевляне уже обыгрывали луганскую команду

Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Теннис | 04.04.2024, 02:07
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Футбол | 03.04.2024, 21:49
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Футбол | 03.04.2024, 14:17
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 246
Футбол
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
03.04.2024, 06:50 1
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем