Ди Мария планирует вернуться в родной клуб

Звездный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария заявил, что мечтает вернуться в свой родной клуб, «Росарио Сентраль»:

«Я очень счастлив, возвращение в «Бенфику» было очень хорошим для меня, это была моя мечта. Я спокоен, это мечта – иметь возможность вернуться в родную команду, я наблюдал за тем, что происходит в «Росарио», это имеет большое влияние, у меня есть моя семья, и то, что происходит, влияет на меня. Эта иллюзия вернуться всегда существует».

Контракт Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на год. Португальцы эту опцию планируют активировать.