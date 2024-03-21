Ди Мария планирует вернуться в родной клуб
Аргентинский вингер хочет снова поиграть за «Росарио Сентраль»
Звездный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария заявил, что мечтает вернуться в свой родной клуб, «Росарио Сентраль»:
«Я очень счастлив, возвращение в «Бенфику» было очень хорошим для меня, это была моя мечта. Я спокоен, это мечта – иметь возможность вернуться в родную команду, я наблюдал за тем, что происходит в «Росарио», это имеет большое влияние, у меня есть моя семья, и то, что происходит, влияет на меня. Эта иллюзия вернуться всегда существует».
Контракт Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на год. Португальцы эту опцию планируют активировать.
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