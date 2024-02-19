Бенфика намерена продлить контракт с главной звездой команды

«Бенфика» намерена продлить контракт со звездным аргентинским вингером Анхелем Ди Марией. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Ди Марии с «Бенфикой» истекает в конце нынешнего сезона. В соглашении 36-летнего аргентинца прописана опция продления еще на год, и «Бенфика» намерена ее активировать.

Ди Мария вернулся в «Бенфику» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 8 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.

Вчера «Бенфика» в 22-м туре чемпионата Португалии разгромила «Визелу» 6:1.