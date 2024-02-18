Ляп и спасение от Трубина. Бенфика разгромила Визелу в чемпионате
Украинский вратарь помог соперникам забить, но потом отразил пенальти
18 февраля «Бенфика» на своем домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила.
Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин начал матч в стартовом составе, как и украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко.
Трубин имел откровенно мало работы в первом тайме, который его команда выиграла со счетом 5:0. Во второй половине встречи игра выровнялась. Уже в начале тайма Трубин допустил нелепую ошибку, которая привела к взятию его ворот. Но на 71-й минуте украинский голкипер исправился, отразив пенальти. Позже его команда еще раз поразила ворота соперников.
Лебеденко провел весь матч без замены.
Чемпионат Португалии. 22-й тур
«Бенфика» – «Визела» – 6:1
Голы: Давид Нерес (16, 45+1), Отаменди (25), Гувея (30), Рафа Силва (45+4), Маркос Леонардо (88) – Эссенде (48)
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