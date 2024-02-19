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  4. Бенфика – Визела – 6:1. Как Трубин отбил пенальти. Видео голов и обзор
Португалия
19 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 19 февраля 2024, 03:31
168
0

Бенфика – Визела – 6:1. Как Трубин отбил пенальти. Видео голов и обзор

Украинский вратарь допустил ляп, но затем сумел стать рекордсменом клуба

19 февраля 2024, 02:59 | Обновлено 19 февраля 2024, 03:31
168
0
Бенфика – Визела – 6:1. Как Трубин отбил пенальти. Видео голов и обзор
Instagram SL Benfica. Анатолий Трубин

В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Визела». Украинский вратарь лиссабонского клуба Анатолий Трубин начал матч в стартовом составе, как и украинский защитник из состава соперников Орест Лебеденко.

«Орлы» ещё в первом тайме доказали, почему они ведуть борьбу за чемпионство, а оппонент замыкает турнирную таблицу. Хозяева сумели 5 раз отличиться в воротах «Визелы».

В начале второго тайма неудачная игра Трубина позволила гостям забить гол престижа. «Визела» могла забивать ещё, но Трубин отбил пенальти, чем вписал себя в историю «Бенфики». Точку в матче поставил Маркос Леонардо на 88-й минуте.

Чемпионат Португалии. 22-й тур

Бенфика – Визела – 6:1

Голы: Давид Нерес (16, 45+1), Отаменди (25), Гувея (30), Рафа Силва (45+4), Маркос Леонардо (88) – Эссенде (48)

Незабитый пенальти: ... – Эссенде (71)

Видеообзор матча

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Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Анатолий Трубин Бенфика Визела Орест Лебеденко чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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