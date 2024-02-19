Бенфика – Визела – 6:1. Как Трубин отбил пенальти. Видео голов и обзор
Украинский вратарь допустил ляп, но затем сумел стать рекордсменом клуба
В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Визела». Украинский вратарь лиссабонского клуба Анатолий Трубин начал матч в стартовом составе, как и украинский защитник из состава соперников Орест Лебеденко.
«Орлы» ещё в первом тайме доказали, почему они ведуть борьбу за чемпионство, а оппонент замыкает турнирную таблицу. Хозяева сумели 5 раз отличиться в воротах «Визелы».
В начале второго тайма неудачная игра Трубина позволила гостям забить гол престижа. «Визела» могла забивать ещё, но Трубин отбил пенальти, чем вписал себя в историю «Бенфики». Точку в матче поставил Маркос Леонардо на 88-й минуте.
Чемпионат Португалии. 22-й тур
Бенфика – Визела – 6:1
Голы: Давид Нерес (16, 45+1), Отаменди (25), Гувея (30), Рафа Силва (45+4), Маркос Леонардо (88) – Эссенде (48)
Незабитый пенальти: ... – Эссенде (71)
Видеообзор матча
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