Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на игру Бенфика – Визела

Сегодня, 18 февраля, «Бенфика» на своем домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии примет «Визелу». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин начнет матч в стартовом составе, как и украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Бенфика»: Трубин, Морату, Отаменди, Араужу, Ба, Гувея, Невес, Мариу, Рафа Силва, Нерес, Тенгстедт.

«Визела»: Руберто, Лебеденко, Жезус, Гонсалвеш, Перейра, Кошта, Насименту, Коста Силва, Кина, Авуду, Эссенде.