Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на игру Бенфика – Визела
Матч 22-го тура чемпионата Португалии начнется в 20:00
Сегодня, 18 февраля, «Бенфика» на своем домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии примет «Визелу». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин начнет матч в стартовом составе, как и украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Бенфика»: Трубин, Морату, Отаменди, Араужу, Ба, Гувея, Невес, Мариу, Рафа Силва, Нерес, Тенгстедт.
«Визела»: Руберто, Лебеденко, Жезус, Гонсалвеш, Перейра, Кошта, Насименту, Коста Силва, Кина, Авуду, Эссенде.
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#SLBFCV • #LigaPortugal pic.twitter.com/deUbDnFImr— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2024
📋 Já temos ONZE! 🔥#FCVizela #HonrarARainha #SLBFCV pic.twitter.com/32szK3d0xr— fcvizela (@FCVizelaOficial) February 18, 2024
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