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Визела
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Португалия
18 февраля 2024, 19:17 |
503
0

Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на игру Бенфика – Визела

Матч 22-го тура чемпионата Португалии начнется в 20:00

18 февраля 2024, 19:17 |
503
0
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на игру Бенфика – Визела
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 18 февраля, «Бенфика» на своем домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии примет «Визелу». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин начнет матч в стартовом составе, как и украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Бенфика»: Трубин, Морату, Отаменди, Араужу, Ба, Гувея, Невес, Мариу, Рафа Силва, Нерес, Тенгстедт.

«Визела»: Руберто, Лебеденко, Жезус, Гонсалвеш, Перейра, Кошта, Насименту, Коста Силва, Кина, Авуду, Эссенде.

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Визела Анатолий Трубин Орест Лебеденко Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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