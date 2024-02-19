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  4. Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Португалия
19 февраля 2024, 00:16 |
834
1

Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение

Анатолий отразил третий пенальти в этом сезоне

19 февраля 2024, 00:16 |
834
1
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил пенальти на 71-й минуте. Это уже третий отбитый одиннадцатиметровый для украинца в этом сезоне за «орлов» в чемпионате Португалии, что является рекордом в истории португальского клуба.

Ранее никому не удавалось отбить больше двух пенальти в футболке «орлов» за один сезон.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Визела статистика
Источник Twitter
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Максим Комиссаренко
Не "являється", а є!!!! Коли вже український спортивний ресурс #1 буде писати українською?
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