Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил пенальти на 71-й минуте. Это уже третий отбитый одиннадцатиметровый для украинца в этом сезоне за «орлов» в чемпионате Португалии, что является рекордом в истории португальского клуба.

Ранее никому не удавалось отбить больше двух пенальти в футболке «орлов» за один сезон.