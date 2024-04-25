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  4. Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Испания
25 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:13
1464
4

Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины

Анчелотти планирует выпустить Кепу и Куртуа в старте в ближайшее время

25 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:13
1464
4
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

29-летний голкипер Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за «Реала», с большой вероятностью покинет мадридский клуб и вернется в лондонский «Челси».

По информации авторитетного портала Relevo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует отблагодарить Кепу за его высокий профессионализм и отдачу на тренировках. Итальянский наставник планирует дать возможность Кепе выйти в стартовом составе «Реала» до конца сезона, вероятно, это может произойти в следующем матче против «Реал Сосьедад» в пятницу.

Анчелотти также рассчитывает, что вратарь Тибо Куртуа до конца кампании восстановится от травмы и сможет принять участие в матчах этого сезона. Голкипер может вернуться к матчу Ла Лиги с «Бетисом» 26 мая или к потенциальному финалу ЛЧ, который состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».

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Кепа Аррисабалага Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Комментарии 4
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fly
Навряд для ключових матчів (а це ЛЧ ) розглядається варіант заміни Луніну. А дати 1-2 матча чемпіонату (де все вже вірішено) зіграти тому ж Куртуа (якщо він буде готовий) то це більш ніж логічно.
Зрозуміло що Тібо ніхто списувати не збирається, і що наступний сезон Лунін як мінімум на рівних почне конкуренцію. А як максимум знов прийдеться вигризати.
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+2
Gargantua
да, это именно оно.
попытка опустить на грешную землю Лунина, вместе с его агентом.
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+1
Sheva19
Дали понять или контракт подписуй или уходи 
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+1
Alex T
Решили опустить луньку на грешную землю дав опять насладиться лавкой)
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+1
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