Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины

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Анчелотти планирует выпустить Кепу и Куртуа в старте в ближайшее время
29-летний голкипер Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за «Реала», с большой вероятностью покинет мадридский клуб и вернется в лондонский «Челси».
По информации авторитетного портала Relevo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует отблагодарить Кепу за его высокий профессионализм и отдачу на тренировках. Итальянский наставник планирует дать возможность Кепе выйти в стартовом составе «Реала» до конца сезона, вероятно, это может произойти в следующем матче против «Реал Сосьедад» в пятницу.
Анчелотти также рассчитывает, что вратарь Тибо Куртуа до конца кампании восстановится от травмы и сможет принять участие в матчах этого сезона. Голкипер может вернуться к матчу Ла Лиги с «Бетисом» 26 мая или к потенциальному финалу ЛЧ, который состоится 1 июня.
Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».
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попытка опустить на грешную землю Лунина, вместе с его агентом.