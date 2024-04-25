Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины

29-летний голкипер Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за «Реала», с большой вероятностью покинет мадридский клуб и вернется в лондонский «Челси».

По информации авторитетного портала Relevo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует отблагодарить Кепу за его высокий профессионализм и отдачу на тренировках. Итальянский наставник планирует дать возможность Кепе выйти в стартовом составе «Реала» до конца сезона, вероятно, это может произойти в следующем матче против «Реал Сосьедад» в пятницу.

Анчелотти также рассчитывает, что вратарь Тибо Куртуа до конца кампании восстановится от травмы и сможет принять участие в матчах этого сезона. Голкипер может вернуться к матчу Ла Лиги с «Бетисом» 26 мая или к потенциальному финалу ЛЧ, который состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».