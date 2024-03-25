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  4. Кепа останется в Ла Лиге? Известный испанский клуб хочет подписать вратаря
Испания
25 марта 2024, 10:17 |
1152
0

Кепа останется в Ла Лиге? Известный испанский клуб хочет подписать вратаря

«Севилья» хочет усилиться конкурентом Лунина

25 марта 2024, 10:17 |
1152
0
Кепа останется в Ла Лиге? Известный испанский клуб хочет подписать вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

29-летний вратарь Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации портала Todofichajes, после того, как Кепа проиграл конкуренцию в «Реале» украинскому вратарю Андрею Лунину, «королевский клуб» распрощается с ним летом. На Аррисабалагу не рассчитывают и в «Челси» и планируют его продать в другой клуб. В настоящее время главным кандидатом на подписание баска выступает «Севилья», которая попытается договориться с «пенсионерами» о трансфере вратаря в следующее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Челси» может рассмотреть продажу Кепы в саудовский клуб.

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Кепа Аррисабалага Севилья Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Челси
Источник Todofichajes.com
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