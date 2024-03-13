Челси планирует продавать игроков в Саудовскую Аравию. Что с Мудриком?

Лондонский «Челси» планирует устроить чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что владелец «синих» Тодд Боэли недавно совершил поездку в Саудовскую Аравию, где провел встречу с министром спорта страны и саудовским футбольным директором профессиональной лиги Майклом Эменало.

Боэли пытался договориться о продаже игроков в летнее трансферное окно. Если верить источнику, то украинцу Михаилу Мудрику не стоит волноваться – речь шла о Ромелу Лукаку, Кепе Аррисабалаге, Рахиме Стерлинге, Марке Кукурелье, Армандо Бройе и Трево Чалобе.

«Челси» нужно устранить дефицит в бюджете на 105 миллионов евро, а Саудовская Аравия считается наиболее перспективным вариантом для переговоров о продаже. Тем более лондонский клуб уже продавал в эту страну Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») и Эдуара Менди («Аль-Ахли»).