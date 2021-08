ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал вингера Манчестер Юнайтед

Как и сообщалось ранее, «Лидс» усилил свой состав форвардом «Манчестер Юнайтед» Даниэлем Джеймсом.

Сегодня, 31 августа, трансфер был объявлен официально. За 23-летнего валлийца клуб заплатил 28 миллионов евро. Джеймс подписал пятилетний контракт с клубом.

В сезоне 2020/21 Джеймс сыграл 22 матча за «Ман Юнайтед», забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

✍️ #LUFC is delighted to 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 confirm the signing of Dan James