ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал вингера Манчестер Юнайтед

Как и сообщалось ранее, «Лидс» усилил свой состав форвардом «Манчестер Юнайтед» Даниэлем Джеймсом.
Сегодня, 31 августа, трансфер был объявлен официально. За 23-летнего валлийца клуб заплатил 28 миллионов евро. Джеймс подписал пятилетний контракт с клубом.
В сезоне 2020/21 Джеймс сыграл 22 матча за «Ман Юнайтед», забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
✍️ #LUFC is delighted to 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 confirm the signing of Dan James— Leeds United (@LUFC) August 31, 2021
📞 The call has been answered! pic.twitter.com/u9j9YG5FUT— Leeds United (@LUFC) August 31, 2021
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Источник — Sport.ua
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