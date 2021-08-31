Лидс подпишет нападающего Манчестер Юнайтед

«Лидс» в ближайшее время усилит свой состав форвардом «Манчестер Юнайтед» Даниэлем Джеймсом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за 23-летнего валлийца клуб заплатит 28 миллионов евро.

Джеймс уже согласовал с «Лидсом» условия личного контракта и 31 августа должен пройти медицинское обследование.

Отмечается, что после прихода в МЮ Криштиану Роналду Джеймс не будет получать игрового времени в клубе.

В сезоне 2020/21 Джеймс сыграл 22 матча за «Ман Юнайтед», забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.