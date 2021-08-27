ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед

Португальский форвард покинул «Ювентус»

  • 27.08.2021 19:06
  • 5398 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед
© ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Условия сделки не разглашаются.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах. В составе «красных дьяволов» португалец провел 292 матча и забил 118 голов. В 2008 году Роналду с «Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов и Золотой мяч.

Последние три года Роналду провел в «Ювентусе», с которым дважды становился чемпионом Италии. В прошлом сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А.

До вчерашнего вечера главным претендентом на Роналду считался «Манчестер Сити», но «Юнайтед» успели перехватить форварда у соседей.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Gateway_enemy
    Gateway_enemy, 27.08.2021 19:30 (изменен)
    0
    D.Lanskoy, 27.08.2021 19:22
    МанСити все равно нужен хороший нападающий. Смогут ли они заполучить Халанда?
    А без вже готового напа, котрого потрібно УМІТИ знайти в умовному клубі середнього ґатунку, Гвардьола може щось? Цей каталонець понабирав за п'ять сезонів більше аніж на мільярд гравців, де або сидять на лавці, або готуються на продаж, так очікувано і не загравши. Де Брюйне, Стерлінг, Агуеро, Фернандіньо і.., ці гравці були придбані ще не Пепіком.
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    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 27.08.2021 19:28
    0
    Ювентус з МС шикарно розвели МЮ. Юве - в плюсі, МС - в плюсі, МЮ - в 21 з гонористим пенсіонером, слабшим за власну молодь, на супернеадекватному контракті
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    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 27.08.2021 19:23
    +3
    Днепр Речка, 27.08.2021 19:21
    Это хорошо. Вы же понимаете, что ни Месси, ни Рона теперь уже в Интере Майами не будет. Рону 36, контракт на 2 года ,Рон сам не захочет переходить туда в 38 лет. Так что буй Бекхэму в рот, а не Месси и Роналду в Интер Майами.
    Вообще не вижу никаких помех. Маттеус уехал в Штаты из Баварии в 40 лет. Поиграют пару лет на топ-уровне в Европе и поедут потом, кайфовать и продолжать зарабатывать.
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    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 27.08.2021 19:22
    +1
    МанСити все равно нужен хороший нападающий. Смогут ли они заполучить Халанда?
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    Днепр Речка
    Днепр Речка, 27.08.2021 19:21
    +1
    Это хорошо. Вы же понимаете, что ни Месси, ни Рона теперь уже в Интере Майами не будет. Рону 36, контракт на 2 года ,Рон сам не захочет переходить туда в 38 лет. Так что буй Бекхэму в рот, а не Месси и Роналду в Интер Майами.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 27.08.2021 19:19
    +1
    Я думаю от его игры в МЮ многие люди полюбили футбол. Это был целый спектакль чуть ли не в каждом матче. В Реале такого зрелища уже не было, пошел более прагматичный и командный футбол.
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    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 19:15
    +3
    Удачи легенде!
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.08.2021 19:11
    +4
    Молодец это называется благодарность.
    Там и закончит карьеру
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.08.2021 19:10
    +2
    И почти даром 25млн. Евро.
    +Немаленькая зарплата на 2 года.
    Хорошая сделка
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    cooperchack
    cooperchack, 27.08.2021 19:07
    +3
    Годится!!!!
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