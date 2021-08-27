ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Условия сделки не разглашаются.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах. В составе «красных дьяволов» португалец провел 292 матча и забил 118 голов. В 2008 году Роналду с «Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов и Золотой мяч.

Последние три года Роналду провел в «Ювентусе», с которым дважды становился чемпионом Италии. В прошлом сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А.

До вчерашнего вечера главным претендентом на Роналду считался «Манчестер Сити», но «Юнайтед» успели перехватить форварда у соседей.