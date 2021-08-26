Агент убедил Роналду перейти в Манчестер Сити

36-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в английский «Манчестер Сити».

Роналду долго не мог принять идею перехода в «МанСити», потому что с 2003 по 2009 годы защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Но агенту футболиста Жорже Мендешу удалось его переубедить, утверждает известный португальский журналист Гонсало Лопес.

«Ювентус» согласен отпустить футболиста и ждет только официального предложения о трансфере от «Манчестер Сити».

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018 года после перехода из мадридского «Реала» за €117 миллионов. Контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость форварда составляет €45 миллионов.