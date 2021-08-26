Агент убедил Роналду перейти в Манчестер Сити

«Ювентус» согласен отпустить игрока. Слово за «горожанами»

  • 26.08.2021 17:46
  • 3720 просмотров
  • 5 комментариев
Агент убедил Роналду перейти в Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в английский «Манчестер Сити».

Роналду долго не мог принять идею перехода в «МанСити», потому что с 2003 по 2009 годы защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Но агенту футболиста Жорже Мендешу удалось его переубедить, утверждает известный португальский журналист Гонсало Лопес.

«Ювентус» согласен отпустить футболиста и ждет только официального предложения о трансфере от «Манчестер Сити».

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018 года после перехода из мадридского «Реала» за €117 миллионов. Контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость форварда составляет €45 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 26.08.2021 18:47
    -1
    Не думаю что Гвардиола хочет Роналду в свою команду, у Ман Сити все пахают на поле и атака и защита, а Роналду не тот тип игрока который подойдет.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 26.08.2021 18:30
    -3
    Да дичь какая-то
    Зачем Пэпу этот самовлюблённый павлин??
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 26.08.2021 18:26
    -2
    а Гвардиола знает о приходе Рональду?
    Ссылка
    Не ждали?
    Не ждали?, 26.08.2021 18:16
    -2
    Опять шляться по Манчестеру? Но теперь ещё иметь и пол города врагов?
    Ссылка
    kolobok
    kolobok, 26.08.2021 18:12
    +6
    Зина, держи Седан четырьмя руками, поблагодоришь за предупреждение потом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности