Реал в ближайшее время купит звезду Ренна

Эдуардо Камавинга уже проходит медобследование в Мадриде

  • 31.08.2021 01:31
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Реал в ближайшее время купит звезду Ренна
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» вскоре усилит свой состав молодым хавбеком «Ренна» Эдуардо Камавинга.

Французская пресса отмечает, что 18-летний футболист уже проходит медобследование. Стороны близки к завершению сделки. За Камавинга «Реал» заплатит 30 млн евро.

Отметим, что контракт футболиста истекает летом 2022 года, но он хочет покинуть клуб уже сейчас.

В сезоне 2020/21 Камавинга провел 35 матчей в Лиге 1, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Реал» вышел из переговоров по Килиану Мбаппе.

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Источник — Get French Football News

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