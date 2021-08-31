Реал в ближайшее время купит звезду Ренна

«Реал» вскоре усилит свой состав молодым хавбеком «Ренна» Эдуардо Камавинга.
Французская пресса отмечает, что 18-летний футболист уже проходит медобследование. Стороны близки к завершению сделки. За Камавинга «Реал» заплатит 30 млн евро.
Отметим, что контракт футболиста истекает летом 2022 года, но он хочет покинуть клуб уже сейчас.
В сезоне 2020/21 Камавинга провел 35 матчей в Лиге 1, забив 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Реал» вышел из переговоров по Килиану Мбаппе.
Источник — Get French Football News
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