Италия24 апреля 2024, 16:41 |
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Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля поединок 34 тура итальянской Серии А
24 апреля 2024, 16:41 |
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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