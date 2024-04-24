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Чемпионат Италии
Ювентус
27.04.2024 19:00 - : -
Милан
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Италия
24 апреля 2024, 16:41 |
24
0

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля поединок 34 тура итальянской Серии А

24 апреля 2024, 16:41 |
24
0
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Милан

В субботу, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Милан Ювентус смотреть онлайн Ювентус - Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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