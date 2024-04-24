В субботу, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А