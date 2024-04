Битва грандов Италии. Милан и Ювентус сыграли в сухую ничью

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Милан».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум». Команды голов в матче не забивали – 0:0.

«Ювентус» упустил шанс сократить отставание от «Милана» и остался на третьей строчке турнирной таблицы с 65 очками, «красно-черные» идут вторыми с 70 баллами.

В параллельном матче игрового дня «Лечче» и «Монца» сыграли вничью – 1:1.

Серия А. 34-й тур, 27 апреля.

Ювентус – Милан – 0:0

Ювентус: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Веа (Маккенни, 71), Камбьязо, Костич (Кьеза, 63), Рабьо, Локателли, Йылдыз (Миретти, 82), Влахович (Милик, 62).



Милан: Спортьелло, Габбия, Тиав, Флоренци, Лофтус-Чик (Дзероли, 82), Пулишич (Чуквуэзе, 83), Адли (Беннасер, 62), Рейндерс, Муса (Бартезаги, 82), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 71).

Лечче – Монца – 1:1

Голы: Крстович, 90+2 – Пессина, 90+6.

