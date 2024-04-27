Битва грандов Италии. Милан и Ювентус сыграли в сухую ничью
Состоялся центральный матч 34-го тура Серии А
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Милан».
Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум». Команды голов в матче не забивали – 0:0.
«Ювентус» упустил шанс сократить отставание от «Милана» и остался на третьей строчке турнирной таблицы с 65 очками, «красно-черные» идут вторыми с 70 баллами.
В параллельном матче игрового дня «Лечче» и «Монца» сыграли вничью – 1:1.
Серия А. 34-й тур, 27 апреля.
Ювентус – Милан – 0:0
Ювентус: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Веа (Маккенни, 71), Камбьязо, Костич (Кьеза, 63), Рабьо, Локателли, Йылдыз (Миретти, 82), Влахович (Милик, 62).
Милан: Спортьелло, Габбия, Тиав, Флоренци, Лофтус-Чик (Дзероли, 82), Пулишич (Чуквуэзе, 83), Адли (Беннасер, 62), Рейндерс, Муса (Бартезаги, 82), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 71).
Лечче – Монца – 1:1
Голы: Крстович, 90+2 – Пессина, 90+6.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|33
|27
|5
|1
|79 - 18
|86
|2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|59 - 39
|58
|6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15
|Эллас Верона
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|16
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|17
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|18
|Удинезе
|33
|4
|16
|13
|31 - 50
|28
|19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
Draw in Turin.#JuveMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) April 27, 2024
Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/CNBO0bk71l
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