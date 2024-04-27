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Италия
27 апреля 2024, 21:22 |
119
0

Битва грандов Италии. Милан и Ювентус сыграли в сухую ничью

Состоялся центральный матч 34-го тура Серии А

27 апреля 2024, 21:22 |
119
0
Битва грандов Италии. Милан и Ювентус сыграли в сухую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Милан

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Милан».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум». Команды голов в матче не забивали – 0:0.

«Ювентус» упустил шанс сократить отставание от «Милана» и остался на третьей строчке турнирной таблицы с 65 очками, «красно-черные» идут вторыми с 70 баллами.

В параллельном матче игрового дня «Лечче» и «Монца» сыграли вничью – 1:1.

Серия А. 34-й тур, 27 апреля.

Ювентус – Милан – 0:0

Ювентус: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Веа (Маккенни, 71), Камбьязо, Костич (Кьеза, 63), Рабьо, Локателли, Йылдыз (Миретти, 82), Влахович (Милик, 62).

Милан: Спортьелло, Габбия, Тиав, Флоренци, Лофтус-Чик (Дзероли, 82), Пулишич (Чуквуэзе, 83), Адли (Беннасер, 62), Рейндерс, Муса (Бартезаги, 82), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 71).

Лечче – Монца – 1:1
Голы: Крстович, 90+2 – Пессина, 90+6.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 33 27 5 1 79 - 18 86
2 Милан 34 21 7 6 64 - 39 70
3 Ювентус 34 18 11 5 47 - 26 65
4 Болонья 33 17 11 5 48 - 26 62
5 Рома 33 17 7 9 59 - 39 58
6 Аталанта 32 16 6 10 59 - 37 54
7 Лацио 33 16 4 13 42 - 35 52
8 Наполи 33 13 10 10 50 - 41 49
9 Фиорентина 32 13 8 11 45 - 36 47
10 Торино 33 11 13 9 31 - 29 46
11 Монца 34 11 11 12 36 - 44 44
12 Дженоа 33 9 12 12 35 - 40 39
13 Лечче 34 8 12 14 31 - 49 36
14 Кальяри 33 7 11 15 36 - 56 32
15 Эллас Верона 33 7 10 16 31 - 44 31
16 Фрозиноне 34 7 10 17 43 - 63 31
17 Эмполи 33 8 7 18 26 - 48 31
18 Удинезе 33 4 16 13 31 - 50 28
19 Сассуоло 33 6 8 19 39 - 65 26
20 Салернитана 34 2 9 23 26 - 73 15
Полная таблица
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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