Надоели постоянные требования. Реал определился с будущим Винисиуса
Руководство мадридского клуба недовольно поведением бразильца
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с высокой вероятностью покинет Испанию, если не перестанет требовать от клуба повышения зарплаты.
Руководство «сливочных» недовольно поведением игрока и не собирается идти ему на уступки. Об этом сообщил журналист Дункан Каслс:
«Мадрид устал от того, что Винисиус говорит: «У меня есть огромное предложение от Саудовской Аравии, вам придется сделать меня самым высокооплачиваемым игроком в клубе».
«Реал»по сути сказал: «Ну, послушайте, если у тебя такое хорошее предложение, следует его принять, потому что мы не собираемся давать зарплату лучше, чем у Мбаппе».
Отзывы, которые я получаю, говорят о том, что с ним стало сложно общаться. Он проблематичен, как они считают, за пределами раздевалки, и он не всегда ставит интересы команды на первое место», – сообщил Каслс.
В текущем сезоне Винисиус провел 22 матча в чемпионате, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока истекает 30 июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 млн евро.
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