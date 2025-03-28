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  4. Надоели постоянные требования. Реал определился с будущим Винисиуса
Испания
28 марта 2025, 10:27 |
1141
2

Надоели постоянные требования. Реал определился с будущим Винисиуса

Руководство мадридского клуба недовольно поведением бразильца

28 марта 2025, 10:27 |
1141
2
Надоели постоянные требования. Реал определился с будущим Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с высокой вероятностью покинет Испанию, если не перестанет требовать от клуба повышения зарплаты.

Руководство «сливочных» недовольно поведением игрока и не собирается идти ему на уступки. Об этом сообщил журналист Дункан Каслс:

«Мадрид устал от того, что Винисиус говорит: «У меня есть огромное предложение от Саудовской Аравии, вам придется сделать меня самым высокооплачиваемым игроком в клубе».

«Реал»по сути сказал: «Ну, послушайте, если у тебя такое хорошее предложение, следует его принять, потому что мы не собираемся давать зарплату лучше, чем у Мбаппе».

Отзывы, которые я получаю, говорят о том, что с ним стало сложно общаться. Он проблематичен, как они считают, за пределами раздевалки, и он не всегда ставит интересы команды на первое место», – сообщил Каслс.

В текущем сезоне Винисиус провел 22 матча в чемпионате, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока истекает 30 июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 млн евро.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 2
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Mark4854590
Якщо саудити готові платити, то хай йде. Продавши Вінісіуса, та ще й за солідні гроші, Реал більше здобуде, ніж втратить
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+1
Перець
Істеричку на куй ,хай веселить інших 
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