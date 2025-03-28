В клубе УПЛ не отдают последнюю зарплату, если переходишь в другую команду
Центральный защитник Михаил Шершень рассказал о пребывании в «Ингульце»
Центральный защитник Михаил Шершень, который ныне играет за «Кудровку», рассказал о своем пребывании в «Ингульце» и проблемах с зарплатой:
– Зимой вместе с вами «Ингулец» покинула группа игроков. У них тоже были проблемы с тем, чтобы уйти из клуба цивилизованно?
– У других игроков ситуация была несколько иной, но им тоже предлагали подписать новые контракты. Но они отказывались обсуждать это за полгода до истечения действующего контракта.
В общем, если уходишь из «Ингульца», то это всегда происходит с определенными проблемами, независимо от того, как долго и на каком уровне ты играл за клуб. К примеру, как минимум последнюю зарплату ты не получаешь.
– У «Ингульца» остались долги перед вами?
– Последнюю зарплату как раз не получил, – признался Шершень.
Защитник провел за «Ингулец» 15 матчей в текущем сезоне, однако результативными действиями не отметился. Во время зимнего трансферного окна Шершень перебрался в клуб Первой лиги.
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