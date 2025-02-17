Будет играть в Первой лиге. Михаил Шершень продолжит карьеру в ФК Кудровка
Футболист будет помогать команде в борьбе за выход в УПЛ
Центральный защитник «Ингульца» нашел себе новый клуб. Михаил Шершень будет выступать в составе ФК «Кудровка» – одного из лидеров Первой лиги.
Контракт игрока с «Ингульцом» истекал летом 2025 года. Стороны решили разорвать соглашение по обоюдному согласию.
Михаил Шершень выступал за «Ингулец» с июля 2023 года. В текущем сезоне повел за клуб 14 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего футболиста в 400 тысяч евро. Защитником интересовалась тернопольская «Нива», но переход не состоялся.
Ранее сообщалось, что «Ингулец» планирует подписать еще двух игроков и ищет форварда.
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