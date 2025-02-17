Будет играть в Первой лиге. Михаил Шершень продолжит карьеру в ФК Кудровка

Центральный защитник «Ингульца» нашел себе новый клуб. Михаил Шершень будет выступать в составе ФК «Кудровка» – одного из лидеров Первой лиги.

Контракт игрока с «Ингульцом» истекал летом 2025 года. Стороны решили разорвать соглашение по обоюдному согласию.

Михаил Шершень выступал за «Ингулец» с июля 2023 года. В текущем сезоне повел за клуб 14 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего футболиста в 400 тысяч евро. Защитником интересовалась тернопольская «Нива», но переход не состоялся.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» планирует подписать еще двух игроков и ищет форварда.