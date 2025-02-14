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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:39
119
0

Ингулец планирует подписать еще двух игроков и ищет форварда

Команда Василия Кобина ждет тех, кто не подойдет другим командам УПЛ

14 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:39
119
0
Ингулец планирует подписать еще двух игроков и ищет форварда
ФК Ужгород. Иван Ильчук

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ингульца» после двух дней отдыха 16 февраля приступят к подготовке к поединку 18-го тура УПЛ с «Полисьям», который состоится 22 февраля.

Поскольку стадион в Петровом не введен в эксплуатацию, то руководство «Ингульца» вынуждено было обратиться к своим коллегам из «Полесья» с просьбой провести этот матч в Житомире, и волки с радостью согласились.

В расположении «Ингульца» находится 21 футболист, находящийся на контракте с клубом. Защитник «Ужгорода» Иван Ильчук был на просмотре, и продолжит ли он карьеру в «Ингульце» – станет известно на следующей неделе.

В Петрово не спешат с этим кадровым решением, потому что планируют усилиться одним-двумя игроками, которые не подойдут командам УПЛ, еще не вернувшимся из заграничных сборов. Хотя в «Ингульце» не скрывают, что, прежде всего, очень заинтересованы в приглашении нападающего, тогда как Ильчук – стоппер.

«Ингулец» замыкает турнирную таблицу в УПЛ, набрав 9 очков (16 место).

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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