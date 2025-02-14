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  4. Полесье сообщило, где пройдет выездной матч против Ингульца в УПЛ
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 13:22 |
182
0

Полесье сообщило, где пройдет выездной матч против Ингульца в УПЛ

Команды сыграют в Житомире

14 февраля 2025, 13:22 |
182
0
Полесье сообщило, где пройдет выездной матч против Ингульца в УПЛ
ФК Полесье.

«Ингулец» сыграет домашний матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Полесья» на стадионе «волков» в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба «зелено-белых».

Ранее Ингулец не смог получить разрешение проводить матчи УПЛ на своем новом стадионе, сообщалось, что там есть проблемы с укрытием.

Скорее всего, клуб с Петровым уже не сыграет на новом стадионе в текущем сезоне и продолжит проводить домашние встречи в Кривом Роге, где клуб принимал соперников в первой части чемпионата текущего сезона.

Встреча между «Ингульцем» и «Полесьем» запланирована на субботу, 22 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30 по киевскому времени.

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Полесье Житомир Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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