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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 12:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:00
187
0

Полесье вернулось в Украину. Команда Ашура завершила сборы в Турции

«Волки» продолжат готовиться к матчу против «Ингульца»

14 февраля 2025, 12:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:00
187
0
Полесье вернулось в Украину. Команда Ашура завершила сборы в Турции
ФК Полесье.

Житомирское «Полесье» завершило учебно-тренировочные сборы в Турции. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, подопечные Имада Ашура уже вернулись в Украину, где продолжат готовиться к возобновлению второй части сезона УПЛ.

«Полесье» сыграло 7 контрольных матчей с командами из разных лиг, что позволило проверить готовность футболистов к предстоящим вызовам. За период сборов тренерский штаб привлек к тренировочному процессу 33 футболиста.

Первый матч во второй части сезона УПЛ житомирская команда проведет против «Ингульца». Встреча запланирована на субботу, 22 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30 по киевскому времени.

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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