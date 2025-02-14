Полесье вернулось в Украину. Команда Ашура завершила сборы в Турции

Житомирское «Полесье» завершило учебно-тренировочные сборы в Турции. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, подопечные Имада Ашура уже вернулись в Украину, где продолжат готовиться к возобновлению второй части сезона УПЛ.

«Полесье» сыграло 7 контрольных матчей с командами из разных лиг, что позволило проверить готовность футболистов к предстоящим вызовам. За период сборов тренерский штаб привлек к тренировочному процессу 33 футболиста.

Первый матч во второй части сезона УПЛ житомирская команда проведет против «Ингульца». Встреча запланирована на субботу, 22 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30 по киевскому времени.